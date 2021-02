BSB 2021 con 30 piloti al via: l’entry list aggiornata

Saranno complessivamente 30 i piloti al via del BSB 2021: ecco l'elenco iscritti aggiornato del British Superbike con 6 costruttori rappresentati.

Un campionato che non avverte la crisi, almeno stando a dati ed elementi oggettivi. Trenta piloti iscritti a tempo pieno al BSB 2021 confermano il buono stato di salute della serie, non subendo le ripercussioni economiche dovute all’emergenza COVID-19. Aspettando il primo round previsto per fine maggio ad Oulton Park, il più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta registra un’entry list provvisoria comprensiva di 30 piloti in rappresentanza di 6 differenti case costruttrici.

2 PILOTI ANCORA DA CONFERMARE

Di fatto è già un’entry list da “sold out” per il BSB 2021. Da regolamento sono infatti ammessi un massimo di 30 piloti iscritti a tempo pieno, con ulteriori 2 wild card designate per ogni singolo evento del calendario. Uno schieramento di partenza agguerrito e competitivo, con soltanto 2 posti ancora da annunciare, rispettivamente dal Team 64 Motorsports di Aaron Zanotti e dal team HRP.

PROTAGONISTI

Con il #1 ben in vista sul cupolino della propria Panigale V4 R, Josh Brookes andrà all’assalto del terzo titolo BSB in carriera affiancato nuovamente in VisionTrack Ducati da Christian Iddon. Punta in alto il team McAMS Yamaha con il vice-Campione 2020 Jason O’Halloran e Tarran Mackenzie, così come Honda Racing UK con Glenn Irwin ed il pupillo HRC Ryo Mizuno. Si rafforza BMW con addirittura 4 team di assoluto valore: TAS (Andrew Irwin e Danny Buchan), OMG (Bradley Ray e Kyle Ryde), FHO (Peter Hickman e Xavi Forés) e PR Racing (Joe Francis e Brad Jones). Se in casa FS-3 Kawasaki si punta sui giovani Lee Jackson e Rory Skinner, Buildbase Suzuki scommette su Gino Rea e l’iridato Moto3 2015 Danny Kent. Tra gli osservati speciali non manca Tommy Bridewell, a caccia del riscatto con Moto Rapido Ducati.

ENTRY LIST PROVVISORIA DEL BSB 2021

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

4- Dan Linfoot – TAG Racing – Honda CBR 1000RR-R

5- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR

6- Xavi Forés – FHO Racing – BMW M 1000 RR

7- Ryan Vickers – Lee Hardy Racing – Kawasaki ZX-10RR

8- Lachlan Epis – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR

11- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR

12- Luke Mossey – DB Race Team – Kawasaki ZX-10RR

14- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

18- Andrew Irwin – Synetiq BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

20- Brad Jones – PR Racing – BMW M 1000 RR

21- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

22- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

27- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000

28- Bradley Ray – Rich Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

40- Joe Francis – PR Racing – BMW M 1000 RR

44- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

46- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

52- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

60- Peter Hickman – FHO Racing – BMW M 1000 RR

65- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10R

69- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

77- Kyle Ryde – Rich Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

79- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR

83- Danny Buchan – Synetiq BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

88- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

95- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1