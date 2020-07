Sebastien Loeb prova la Ducati V4 R Endurance! (VIDEO)

Sebastien Loeb a sorpresa è sceso in pista a Le Castellet con la Ducati Panigale V4 R del Team ERC protagonista del Mondiale Endurance FIM EWC.

Sorpresa a Le Castellet! Sebastien Loeb, leggenda e recordman del Mondiale Rally, è sceso in pista con la Ducati Panigale V4 R del Team ERC protagonista del Mondiale Endurance FIM EWC. Il 9 volte iridato WRC, tuttora in attività (seppur part time) con Hyundai, da sempre si è professato un motociclista appassionato e… praticante. Di gare non se ne parla, ma di tanto in tanto non si lascia sfuggire l’occasione di provare moto da corsa.

LOEB A LE CASTELLET

Accettato l’invito dell’amico Louis Rossi, pilota titolare del Team ERC Ducati nel FIM EWC, Sebastien Loeb ha così potuto provare la versione “corsaiola” della Panigale V4 R preparata per le competizioni motociclistiche di durata. Il Team ERC, presente al Paul Ricard per prove in vista della 24 ore di Le Mans (29-30 agosto) e Bol d’Or (19-20 settembre), ha concesso a Loeb l’opportunità di effettuare qualche giro in sella ad una delle due V4 R a disposizione.

SCORTATO DA ROSSI

Con lo stesso Louis Rossi a “scortarlo” in pista, Sebastien Loeb si è parecchio divertito. Per entrambi non è stata la prima “pistata” insieme. Nel recente passato il motociclista nativo di Le Mans, all’epoca portacolori Tech 3, aveva concesso a Seb la possibilità di provare la Mistral 610 del Mondiale Moto2 sempre a Le Castellet.

LOEB MOTOCICLISTA

Provare la Panigale V4 R del team di riferimento Ducati del Mondiale Endurance deve essere stata una bella esperienza per Loeb, sempre più… motociclista. Nei giorni scorsi, su invito della rivista francese Moto Revue, ha provato le principali iper-sportive del mercato, nuova Honda CBR 1000R-R compresa…