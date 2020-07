Valentino Rossi senza fan in tribuna: ma a Tavullia tifosi in fermento

Valentino Rossi ha festeggiato il podio di Jerez senza il calore del popolo giallo. Ma il Fan Club di Tavullia sta organizzando molti eventi.

Il popolo giallo, l’anima del tifo di Valentino Rossi, quest’anno non può seguire il suo campione in giro per il mondo a causa dell’emergenza Covid-19. In Repubblica Ceca e Austria autodromi chiusi, resta da capire se anche Misano adotterà la stessa politica a settembre. Se fino ad un mese fa c’era qualche speranza di aprire i cancelli ad una piccola percentuale di pubblico, ora l’ipotesi sembra allontanarsi con l’esplosione di nuovi focolai.

Fatto sta che a Tavullia non si perdono certo d’animo. Da due settimane nella roccaforte di Valentino Rossi i suoi tifosi hanno preparato uno striscione fotografico che ha il suo bel colpo d’occhio. “I Tavulliesi non sono veloci solo in moto. Un nuovissimo striscione con foto storiche e inedite vi aspetta a Tavullia. Siete pronti per vedere questa mostra fotografica a cielo aperto?“. A quanto pare ha portato anche fortuna al 41enne della Yamaha, autore di un importante podio nella seconda gara stagionale in Andalusia. Terzo posto che ha voluto festeggiare con un grande abbraccio immaginario ai suoi fan davanti ad una tribuna vuota.

Tra i tanti momenti ritratti nella mostra alcune delle sue gag storiche e il trionfo numero 100 conquistato ad Assen il 27 giugno del 2009. “Sono qui a presentarvi una delle tante novità che quest’anno il Fan Club e Vale hanno deciso di regalarvi – spiega Flavio Fratesi, capo del Fan Club di Valentino Rossi -. Quella che state vedendo è una mostra fotografica a cielo aperto con foto storiche e inedite. Ma quest’anno oltre alla mostra fotografica c’è anche un’altra novità, la moto di Vale con cui ha vinto a Welkom 2004. Proprio quella moto lì, che potete venire a Tavullia e abbracciarla come ha fatto Vale“. E possiamo essere certi che, dopo l’esposizione della M1 e dello striscione fotografico, per il doppio turno di Misano ci saranno altre sorprese.

Video Instagram Fan Club Valentino Rossi 46