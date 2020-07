Red Bull Rookies Cup, primi test ad inizio agosto a Spielberg

Riprende l'attività per i ragazzi della Red Bull Rookies Cup. Il 3-4 agosto i primi test al Red Bull Ring, verso l'inizio di stagione a metà mese.

La stagione 2020 della Red Bull Rookies Cup è sempre più vicina alla partenza. Ora ci sono le date dei test per i giovani piloti chiamati a prepararsi al campionato: il 3 ed il 4 agosto i ragazzi si ritroveranno al Red Bull Ring. Il circuito che, ricordiamo, ospiterà i primi due round, parte del programma dei Gran Premi d’Austria e di Stiria del Mondiale MotoGP.

Una prima presa di contatto per chi è all’esordio quest’anno in campionato, oltre al modo per ritrovare le giuste sensazioni in sella per chi è un ‘veterano’. Due i ragazzi italiani presenti, Matteo Bertelle (un podio nel 2019) e l’esordiente Luca Lunetta. I piloti Red Bull Rookies Cup hanno una bella sfida davanti a loro: un calendario molto compresso con 12 gare in totale.

Il calendario 2020

3-4 agosto: Preseason Test a Spielberg, Austria

15-16 agosto: Gara 1 & Gara 2 a Spielberg, Austria

22-23 agosto: Gara 3 & Gara 4 a Spielberg, Austria

17-18 ottobre: Gare 5 & 6 ad Aragón, Spagna

24-25 ottobre: Gare 7 & 8 ad Aragón, Spagna

7-8 novembre: Gare 9 & 10 a Valencia, Spagna

14-15 novembre: Gare 11 & 12 a Valencia, Spagna

Entry List provvisoria

5 Tatchakorn Buasri (Thailandia)

6 Phillip Tonn (Germania)

7 Daniel Muñoz (Spagna)

11 Alex Escrig (Spagna)

13 Sho Nishimura (Giappone)

19 Scott Odgen (Gran Bretagna)

23 Alex Millan (Spagna)

24 Iván Ortolá (Spagna)

28 Matteo Bertelle (Italia)

29 Billy van Eerde (Australia)

33 Izan Guevara (Spagna)

34 Mario Aji (Indonesia)

37 Pedro Acosta (Spagna)

38 David Salvador (Spagna)

39 Bartholomé Perrin (Francia)

48 Gabin Planques (Francia)

55 Noah Dettwiler (Svizzera)

58 Luca Lunetta (Italia)

64 David Muñoz (Spagna)

80 David Alonso (Colombia)

84 Zonta van den Goorbergh (Paesi Bassi)

88 Artem Maraev (Russia)

89 Marcos Uriarte (Spagna)

95 Collin Veijer (Paesi Bassi)

96 Daniel Holgado (Spagna)

97 Rocco Landers (U.S.A.)