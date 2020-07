Dani Pedrosa ha chiuso altri due giorni di test. Il lavoro continua, la RC16 migliora sempre di più. E con un Binder che senza errori era da podio...

I risultati non sono ancora quelli sperati, ma è indubbio il fatto che KTM stia costantemente migliorando. Merito anche di Dani Pedrosa, il tester di lusso che ha appena completato altri due giorni di test privati. Teatro il Red Bull Ring, che tra due round verrà visitato anche dalla truppa MotoGP. La RC16 della struttura austriaca va sempre meglio, il distacco dai rivali va abbassandosi. Ora però bisogna ridurre gli errori in qualifica o in gara (evitando episodi come il botto tra Binder e Oliveira domenica alla prima curva).

I passi avanti sono importanti. L’abbiamo visto con il gap nella prima gara per Espargaró e Oliveira, continuando con il promettente 5° posto del portoghese in qualifica a Jerez2. Ma ancora di più lo si è notato nell’impressionante ritmo tenuto dal rookie Binder. Svariati giri in 1:38 alto nel GP di Spagna (solo Márquez e Quartararo ne hanno fatti di più), ritmo simile anche nella tappa andalusa con un best lap di 1:38.594 (solo Quartararo e Bagnaia sono stati più rapidi). Ma non c’è stata ricompensa per errori in entrambe le gare.