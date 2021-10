Loris Baz e Corentin Perolari con Moto Ain Yamaha alla 6 ore di Most

Accanto a Randy De Puniet, il team Moto Ain Yamaha porterà in pista Loris Baz e Corentin Perolari per la 6 ore di Most del FIM EWC in programma sabato.

Il team Moto Ain Yamaha, reduce dal secondo posto al Bol d’Or, si presenterà con un equipaggio completamente rinnovato per la 6 ore di Most, atto conclusivo del Mondiale Endurance FIM EWC 2021 in programma sabato 9 ottobre. Accanto a Randy De Puniet correranno infatti Loris Baz e Corentin Perolari, andando a formare un trio decisamente competitivo in sella alla Yamaha R1 #96.

NUOVO EQUIPAGGIO

Questo rinnovato terzetto è frutto delle vicissitudini registrate nell’ultimo periodo, con il nostro Roberto Rolfo e Robin Mulhauser che hanno deciso di lasciare la squadra. Una notizia anticipata da questa intervista a Rolfo pubblicata lunedì scorso, dove sono illustrati nel dettaglio gli ultimi avvenimenti registratisi in casa Moto Ain.

RITORNA BAZ

Con De Puniet punto fermo del Team Manager Pierre Chapuis, in squadra per Most si potrà annoverare l’apporto di Corentin Perolari e Loris Baz. Il primo è stato lasciato libero dal Team 33 Louit Moto Kawasaki, non presente per l’atto conclusivo della stagione 2021. Tornerà nell’Endurance invece Loris Baz, pià recentemente in gara al Bol d’Or 2019 con YART Yamaha. Reduce dal bottino di podi conseguito a Portimao nel Mondiale Superbike con GoEleven Ducati, l’ex Campione Europeo Superstock 600 scoprirà la R1 #96 gommata Dunlop mercoledì nelle 3 ore di Test pre-evento.