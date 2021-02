Top Team EWC a tutto test aspettando la 24h Le Mans

Diverse squadre ufficiali del FIM EWC in pista aspettando il primo round: Yoshimura SERT e F.C.C. TSR Honda in Giappone, BMW Motorrad a Mireval.

Esattamente 72 giorni ci separano dalla 24 Heures Motos Le Mans del 17-18 aprile prossimi, ma per gli squadroni ufficiali del FIM EWC la stagione 2021 è già iniziata. In questi giorni, in due differenti continenti, alcuni top team si sono ritrovati in pista per diverse sessioni di prove, aspettando i primi Test collettivi del prossimo mese di marzo.

YOSHIMURA SERT E F.C.C. TSR IN GIAPPONE

La nuova strada del FIM EWC intrapresa da F.C.C. TSR Honda e mutuata dal sodalizio Yoshimura SERT ha prodotto un primo risultato: precorrere i tempi. Entrambe le realtà, con largo anticipo, hanno avuto la chance di effettuare diversi test in Giappone, il tutto prima di spedire moto e materiale destinazione Vecchio Continente. F.C.C. TSR Honda ha già affrontato addirittura 4 (!) sessioni di test con Yuki Takahashi tra Okayama e Suzuka. Nella prima circostanza era presente anche Yoshimura, recentemente impegnato al Sodegaura Forest Raceway nel primo “shakedown” delle due GSX-R 1000 in configurazione 2021 con Kazuki Watanabe in azione (nella foto).

BMW MOTORRAD A MIREVAL

Con ancora il dilemma se affrontare la 24 ore di Le Mans con la “vecchia” S 1000 RR o la nuova M 1000 RR, BMW Motorrad World Endurance Team a sua volta è già sceso in pista. A Mireval, tracciato test Dunlop, la compagine ufficiale dell’Elica ha affrontato il primo test dell’anno nuovo con il neo-acquisto Xavi Forés, principalmente impegnato con la S 1000 RR #37 per prove comparative di pneumatici Dunlop.

DOPPIA USCITA A LE MANS

Se nelle prossime settimane sarà il turno di rivedere in azione YART Yamaha e Kawasaki SRC, gran parte delle squadre ufficiali le ritroveremo in azione per una tornata di Test privati a Le Mans dall’8 all’11 marzo prossimi. Sempre al Circuit Bugatti seguiranno i tradizionali Pré-Test ufficiali a fine del medesimo mese, ovvero in data 30-31 marzo.