Danny Buchan e la sfida BMW nel BSB: “Saremo competitivi”

Danny Buchan ha lasciato FS-3 Kawasaki per sposare la causa Synetiq BMW by TAS nel BSB: l'obiettivo è di puntare al titolo con la nuova M 1000 RR.

Un paio di titoli nella Superstock 1000, le prime vittorie nel BSB, adesso Danny Buchan vuole di più. Concluso un prolungato sodalizio con Kawasaki, per la stagione 2021 ha accettato la sfida del team TAS Racing. Sotto le insegne Synetiq BMW Motorrad e con il pieno supporto della casa madre, il 27enne originario dell’Essex punta senza mezzi termini al titolo, motivato e fortemente convinto del potenziale della nuova BMW M 1000 RR.

VERSO IL 2021

Nella sua prima intervista rilasciata da portacolori Synetiq BMW Motorrad, Danny Buchan si mostra impaziente di iniziare. “Sono entusiasta di far parte di questa squadra. In questo periodo mi sto preparando come di consueto, in quanto l’allenamento e la corretta nutrizione sono fondamentali per farmi trovare pronto in vista delle gare. Parlando delle prove in pista, appena avrò la possibilità di scendere in pista lo farò. Andrò in Spagna per allenarmi con una BMW S1000RR preparata dal team in vista di provare la M1000RR in configurazione BSB.”

SCELTA BMW

Lo spilungone dell’Essex ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a firmare con il team Synetiq BMW. “Io e Philip (Neill) ci siamo sempre parlati in questi anni ed il TAS Racing mi ha fatto sempre un’ottima impressione. Oltre ai successi del team, il supporto ufficiale di BMW Motorrad UK ha fatto il resto per quanto concerne la mia scelta. Con i dovuti test, penso possiamo essere competitivi.”

RAPPORTO CON ANDREW IRWIN

In squadra Danny Buchan dovrà fare i conti con Andrew Irwin, suo nuovo team-mate. “Con Andy sono sempre andato d’accordo, ma è così con la maggior parte delle persone che conosco! In pista alla fine è un discorso a parte, non c’è niente di personale. Penso che Andy porterà la sua esperienza che ha acquisito correndo con altri team ufficiali al servizio della nostra squadra. Insieme, ne sono convinto, siamo una coppia ben assortita. Lavoreremo per tirare fuori il massimo dalla moto sin dai primi test, ci motiveremo l’un l’altro per migliorarci per tutto l’arco della stagione.”

NUOVO FORMAT

Nuova squadra, nuova moto, ma anche un format rinnovato con 3 gare per ciascuno dei round previsti dal calendario. “Credo il nuovo format sia una buona cosa“, ammette DB83. “Adoro correre e disputare una gara in più ogni weekend è fantastico. Questo dovrebbe cambiare qualcosa in ottica campionato, in quanto più gare significano più opportunità di recuperare punti nell’eventualità di qualche zero.”