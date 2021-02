MotoGP: KTM Factory e Tech3 si presentano il 12 febbraio alle 10:00

Confermata un'altra presentazione in MotoGP. Red Bull KTM Factory e KTM Tech3 si presentano insieme online il 12 febbraio alle 10:00.

C’è un’ulteriore conferma per quanto riguarda le presentazioni delle squadre presenti in MotoGP. Da KTM arriva l’ufficialità della data, il 12 febbraio, ma anche dell’orario. Sarà possibile assistere all’evento alle 10:00, chiaramente online collegandosi all’orario stabilito ai canali Facebook, Instagram e YouTube della casa austriaca.

Team factory e satellite in MotoGP quindi che si presenteranno insieme, con varie novità. Nella struttura ufficiale c’è grande attesa per la ritrovata coppia composta da Brad Binder e Miguel Oliveira (anche se ne abbiamo già avuto un assaggio). Due le novità invece in Tech3: arriva Danilo Petrucci accanto a Iker Lecuona, ma con l’addio di Red Bull si rinnoverà la colorazione presente sulle RC16.

Tutte le date confermate

Esponsorama Racing: venerdì 5 febbraio, ore 18:00

Ducati Team: martedì 9 febbraio, ore 16:00

KTM Factory-KTM Tech 3: venerdì 12 febbraio ore 10:00

Monster Energy Yamaha: lunedì 15 febbraio, ore 10:30

LCR Honda: 19 febbraio ore 12:00 (Alex Márquez), 20 febbraio ore 10:00 (Takaaki Nakagami)

Team Suzuki Ecstar: da confermare

Repsol Honda: da confermare

Aprilia Racing Team Gresini: da confermare

Petronas Yamaha SRT: da confermare

Pramac Racing: da confermare