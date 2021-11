La 8 ore di Suzuka 2022 confermata in data 7 agosto

Pandemia permettendo, la 8 ore di Suzuka 2022 si disputerà in data 7 agosto, posticipata di una settimana rispetto al weekend originariamente previsto.

La “Mid Summer Dream Race” nella prima settimana di agosto. L’edizione 2022 della 8 ore di Suzuka si disputerà in data 7 agosto in qualità di terzo appuntamento stagionale del Mondiale Endurance FIM EWC. Un ritorno nel mese di agosto della “Gara delle Gare” voluto per evitare spiacevoli concomitanze con altre realtà internazionali, anche se resta lo scontro di date con la MotoGP.

SUZUKA AD AGOSTO

Cancellate le ultime due edizioni per l’emergenza COVID-19, al momento la 8 ore di Suzuka 2022 viene così fissata per il 7 agosto. Non una novità in termini assoluti: già nel 1982, oltre che nel triennio 2001-2003, la 8 ore si era disputata nella prima settimana di agosto.

CONCOMITANZE

Di fatto l’evento è stato posticipato di una settimana rispetto alla data originariamente prevista del 31 luglio. Nel comunicato si fa riferimento ad una scelta voluta per evitare spiacevoli concomitanze con altri campionati FIM internazionali. Il problema che, ad oggi, resta la concomitanza con la MotoGP a Silverstone…

CALENDARIO 2022

In attesa della comunicazione ufficiale, il calendario 2022 del FIM EWC prevede così già quattro round confermati. La 24 ore di Le Mans (16-17 aprile) seguita dalla 24 ore di Spa (4-5 giugno), 8 ore di Suzuka (7 agosto) ed il Bol d’Or (17-18 settembre), con presumibilmente l’ultimo round in una trasferta internazionale (Mandalika?).

