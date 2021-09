Da 8 a 6 ore: a Most gara Endurance “sprint” per il Gran Finale

Per ragioni di sicurezza (e non solo) a Most si correrà una 6 ore in qualità di conclusivo appuntamento del Mondiale Endurance FIM EWC 2021.

Gli addetti ai lavori sono già stati informati da due giorni a questa parte, ma soltanto in data odierna è arrivata l’ufficialità. La conclusiva prova del Mondiale Endurance FIM EWC in programma sabato 9 ottobre a Most non sarà più articolata sulla distanza di 8, bensì di 6 ore.

6 E NON 8 ORE

Due sono le ragioni che hanno comportato questo cambiamento a due settimane dal conclusivo round del FIM EWC 2021. Da una parte le restrizioni sul rumore concordato con le autorità locali, dall’altra l’assenza di un impianto di illuminazione. Per motivi di sicurezza, la 6 ore di Most scatterà infatti alle 11:00 per concludersi alle 17:00, senza alcuna fase in notturna.

PROGRAMMA RIVISTO

Non soltanto la durata della gara cambierà. Complice l’abbinamento con il FIA WTCR, si scenderà in pista a giorni alterni, senza alcuna giornata di test pre-evento. Giovedì 7 ottobre sarà dedicato alle prove libere e qualifiche ufficiali, venerdì spazio al WTCR, sabato 9 ottobre la disputa della 6 ore. Non cambierà invece l’assegnazione del punteggio “maggiorato” del 150 %, come prevede da diversi anni l’EWC per l’ultimo round previsto dal calendario.