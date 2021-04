24h Le Mans Moto a giugno? Non cambia il programma

Posticipata a giugno, la 24h Le Mans Motos 2021 del FIM EWC scatterà sempre all'inusuale orario delle 12:00 di sabato 12 giugno prossimo.

Originariamente prevista per il weekend del 17-18 aprile, la 24h Le Mans motociclistica è stata posticipata al 12-13 giugno per le criticità inerenti l’attuale situazione pandemica. In attesa dell’evento, nonostante questo rinvio il programma del weekend di gara resta tuttavia invariato.

SI PARTE ALLE 12:00

Come per l’edizione 2020, anche in questa circostanza la 24h Le Mans prenderà il via alle 12:00 e non al tradizionale orario delle 15:00. Se nello scorso mese di agosto questo anticipo è stato dovuto a ragioni logistiche (iniziare quanto prima i preparativi per la 24 ore auto), per il 2021 si è deciso di confermare questo orario. La ragione? Consentire un deflusso di tutti i team iscritti nella conclusiva giornata di domenica 13 giugno.

CONTORNO

Trovano conferme nel weekend di gara diverse gare di contorno. Accanto al FIM EWC, spazio al Mondiale Sidecar, ma non solo. Ci saranno le Proclassic (moto d’epoca) e la European Bridgestone Iron Cup riservata ai piloti disabili, a Le Mans storicamente in programma in concomitanza del GP di Francia del Motomondiale.

TEAM AL VIA

Nota a margine: resta confermata per gli organizzatori l’entry list comprensiva di 52 team, senza aprire una nuova procedura d’iscrizione. Tuttavia, proprio a causa di questo rinvio da aprile a giugno, svariate squadre sono state costrette a rivedere i piani. Questo ad esempio il caso di Dunlop Motors Events, considerando che la squadra sarà impegnata nel medesimo weekend come promoter del WERC a Navarra.