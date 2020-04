Rivoluzionato il calendario FIM EWC: Suzuka confermata, Bol d’Or finale

Per l'emergenza Coronavirus stravolta la stagione 2019/2020 del Mondiale Endurance FIM EWC: salta Oschersleben, confermate (per ora) Suzuka e Bol d'Or.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente stravolto date, programmi ed eventi del Mondiale Endurance FIM EWC. Il promoter Eurosport Events ha annunciato il rivoluzionario calendario della (corrente) stagione 2019/2020 che non si concluderà più con la 24 ore di Le Mans, bensì con il Bol d’Or del prossimo mese di settembre.

SALTA OSCHERSLEBEN

L’unico evento a saltare per l’emergenza COVID-19 è la 8 ore di Oschersleben, classico appuntamento della specialità, originariamente in agenda il 6 giugno prossimo. Senza più la trasferta in Germania, è stato pertanto deciso di integrare il Bol d’Or (19-20 settembre) come atto conclusivo della stagione 2019/2020 e non più round d’apertura del mondiale 2020/2021.

STAGIONE CON TRE 24 ORE

La particolarità di questa “Super Season” del FIM EWC sono le tre 24 ore del calendario. Il Bol d’Or 2019 già disputato lo scorso mese di settembre, la 24 ore di Le Mans posticipata al 29-30 agosto e, tre settimane più tardi, nuovamente il Bol d’Or. Proprio per non chiudere e far iniziare una nuova stagione in meno di un mese e, contestualmente alla cancellazione della 8 ore di Oschersleben, Eurosport Events e la FIM hanno preso la decisione di integrare il Bol d’Or nel calendario 2019/2020. Ai team privati che prenderanno parte ad entrambe le 24 ore francesi tra agosto e settembre, il promoter destinerà loro un contributo di 1.500 €.

SUZUKA CONFERMATA

Resta inoltre attualmente confermata la 8 ore di Suzuka il 19 luglio prossimo anche se, come riportato in precedenza, i prossimi giorni potrebbero essere cruciali. Per quanto riguarda la stagione 2020/2021, il round inaugurale sarà pertanto la 8 ore di Sepang del prossimo mese di dicembre.

IL NUOVO CALENDARIO FIM EWC 2019/2020

21-22 settembre 2019: Bol d’Or (24 ore)

14 dicembre 2019: 8 ore di Sepang

19 luglio 2020: 8 ore di Suzuka (solo EWC)

29-30 agosto 2020: 24 ore di Le Mans

19-20 settembre 2020: Bol d’Or (24 ore)