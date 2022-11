F.C.C. TSR Honda pianifica il 2023 senza Gino Rea

Il 2022 ha riservato al team F.C.C. TSR Honda France la conquista del secondo titolo mondiale Endurance, ma la notizia più bella è arrivata nelle settimane successive. Come riportato in precedenza, il titolare e team manager Masakazu Fujii ha fatto visita a Gino Rea nella sua residenza londinese, trovandolo di buon umore ed in recupero da quel tremendo schianto del 6 agosto scorso a Suzuka. Un incontro che ha dato morale e nuovo impulso a voler difendere nel 2023 il #1 nel FIM EWC, chiaramente senza poter contare sull’apporto di “Speedy G” in sella.

PROSEGUE IL RECUPERO DI GINO REA

Gino Rea proseguirà nei prossimi mesi il programma di recupero dall’incidente registratosi nel corso della conclusiva sessione di prove libere della 8 ore di Suzuka. Naturalmente non è e non sarà idoneo a tornare in azione, con il suo obiettivo principale rappresentato dal tornare ad una vita normale.

CONFERMATI HOOK E DI MEGLIO

Anche nel 2023, F.C.C. TSR Honda farà affidamento su Josh Hook e Mike Di Meglio. Il primo è in squadra di fatto dal 2015, mentre l’iridato 125cc 2008 è entrato a far parte della squadra dal trionfale Bol d’Or 2018. In segno di continuità, spetterà a loro il compito di condurre a nuovi trionfi la CBR 1000RR-R della compagine di Suzuka.

IL SOSTITUTO DI GINO REA

Per quanto concerne il profilo del pilota che sostituirà Gino Rea, il suo nome è in prossima definizione. Inizialmente si è parlato di Alan Techer, il quale con F.C.C. TSR Honda si è laureato Campione del Mondo EWC 2017/2018 e, più recentemente, ha fatto il suo al Bol d’Or sostituendo proprio Rea. Il nome più gettonato resta tuttavia quello di Florian Alt, da anni impegnato nell’Endurance con Viltais Yamaha, reduce oltretutto dal trionfale Bol d’Or. Il motociclista tedesco inoltre correrà con Honda Holzhauer nell’IDM Superbike 2023, rappresentando pertanto il profilo più indicato per un simile programma ambizioso.