Erwan Nigon appende il casco al chiodo: lascia un Campione FIM EWC

Conclusa la stagione 2022 del FIM EWC, conclusa la carriera da pilota di Erwan Nigon. Il motociclista francese, Campione del Mondo Endurance 2018/2019, ha annunciato di aver preso la decisione di appendere il casco al chiodo per dedicarsi ad un nuovo ruolo (comunicato in seguito) nel motociclismo internazionale. Il Bol d’Or, recentemente vinto con Viltais Racing IGOL Yamaha, resterà pertanto la sua ultima gara in carriera.

ERWAN NIGON SI RITIRA

Dai trascorsi nel Mondiale 250cc dove difese inizialmente i colori dell’Equipe de France, nel corso degli anni Erwan Nigon ha svolto anche il ruolo di collaudatore Michelin per il programma MotoGP antecedente il disimpegno di fine 2008, provando anche la Honda RC212V ufficiale. Tuttavia è nell’Endurance, dove debuttò nell’ormai lontano 2006 al Bol d’Or, dove si è costruito una carriera di successi invidiabili.

APPREZZATO DA TUTTI I TOP TEAM

Lo testimonia il fatto che Erwan Nigon si è guadagnato la fiducia di tutti i principali top team. In questa sua lunga militanza nelle corse motociclistiche di durata, il 39enne di Riom ha corso con Suzuki SERT, GMT94 Yamaha, Honda Endurance Racing, BMW Motorrad France, TRICKSTAR, Kawasaki SRC fino al passaggio a Viltais Racing IGOL Yamaha per la stagione 2022. In carriera nell’EWC ha vinto in due distinte occasioni la 24 ore di Le Mans (2014 con la SERT, 2019 con Kawasaki SRC), il già menzionato Bol d’Or 2022 e, non da meno, il titolo iridato Endurance 2018/2019 con Kawasaki SRC.

CAMPIONE NAZIONALE SUPERBIKE

Parallelamente ai successi nelle corse di durata, Erwan Nigon si è affermato anche nelle gare sprint, laureandosi Campione francese Superbike nel 2010 e dell’IDM Superbike 2012, in entrambi i casi da pilota BMW Motorrad.

LE PAROLE DI ERWAN NIGON

“Con grande emozione annuncio il mio ritiro“, ha ammesso Erwan Nigon. “Parlarne mi fa venire i brividi. Il motociclismo ha scosso tutta la mia vita, pertanto voltar pagina non è così banale. Tuttavia, penso che sia arrivato il momento giusto. Il mio obiettivo finale era vincere il Bol d’Or e ce l’ho fatta. Adesso ho 39 anni e concludere la mia carriera agonistica con una vittoria è ciò che sognavo. Dopo 25 stagioni posso dire di essere un pilota realizzato. Mi vengono in mente alcuni punti salienti, come l’esperienza da collaudatore Michelin per la MotoGP sulla Honda di Pedrosa, ma anche i titoli FSBK e IDM con BMW. Non posso certamente dimenticare il titolo mondiale FIM EWC con SRC Kawasaki della stagione 2018/2019. Sono felice di quello che ho ottenuto, adesso è arrivato il momento di intraprendere nuovi progetti, sempre nel mondo delle moto ovviamente. Il mio ritiro dalle corse non segna il termine della mia passione per questo sport“.