Un Campione del Mondo EWC per VRD Yamaha: arriva Erwan Nigon

VRD Igol Experiences completa la propria line-up di piloti per il FIM EWC 2022: Erwan Nigon affiancherà il riconfermato Florian Alt e Steven Odendaal.

Con la superlativa stagione 2021, il team VRD Igol Experiences è definitivamente entrato a far parte dell’élite del Mondiale Endurance. Lo testimonia il fatto che per la propria line-up di piloti 2022 ci sarà un Campione del Mondo del calibro di Erwan Nigon. Vagliati diversi profili, alla fine sarà l’esperto pilota francese a completare l’equipaggio titolare che si alternerà in sella alla Yamaha R1 #333 nell’arco del FIM EWC 2022.

DA KAWASAKI SRC A VRD YAMAHA

Laureatosi nel recente passato Campione FSBK (2010) e IDM Superbike (2012), Erwan Nigon nell’Endurance ha spaziato per tutti i principali top team. Da Kawasaki SRC alla Suzuki S.E.R.T., passando per Honda Endurance Racing, GMT94 Yamaha, BMW Motorrad France e TRICK STAR Kawasaki. Apprezzato per la sua esperienza e doti da collaudatore (è stato tester Michelin MotoGP), il 38enne di Riom offrirà il proprio contributo alla squadra di Yannick Lucot per affermarsi nuovamente nella top-5 del FIM EWC.

NIGON IN BLU 333

“Il team VRD Igol Experiences è cresciuto molto negli ultimi anni, lo testimonia il fatto che spesso ci ho combattuto contro in pista“, spiega Erwan Nigon. “Parliamo di un team che porta avanti lo spirito di squadra, con un assetto abbastanza atipico. Sembra una squadra di rugby, dove si creano legami speciali tra tutte le persone coinvolti, il tutto alla base della condivisione e del reciproco aiuto. Nell’Endurance, dove è la squadra e non il pilota a vincere, questo fa la differenza. Far parte di questo team darà un nuovo slancio alla mia carriera.”

AMBIZIONI VRD IGOL

Il team VRD Igol Experiences ha concluso al quarto posto il FIM EWC 2021, presentandosi tuttavia alla conclusiva 6 ore di Most al secondo posto in campionato ed in qualità di unica potenziale avversaria di Yoshimura SERT Suzuki nella corsa al titolo. Con Florian Marino passato a Kawasaki SRC, Nigon effettuerà il passaggio inverso, andando ad affiancare il riconfermatissimo Florian Alt ed il vice-Campione del Mondo Supersport in carica, Steven Odendaal. Trova conferma anche James Westmoreland, “riserva” di lusso pronto a subentrare in corso d’opera in qualsiasi momento.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri