Rivoluzione Endurance: cambio motore in gara consentito dal 2023

L’introduzione del sistema unico di rifornimento non dovrebbe essere l’unica grande novità regolamentare del Mondiale Endurance FIM EWC 2023. A partire dalla prossima stagione potrebbe esser introdotto un cambiamento destinato, se vogliamo, a snaturare un po’ il concetto di “corsa di resistenza“. Non ancora ufficiale (e definito), dall’anno venturo dovrebbe esser consentito alle squadre di poter sostituire il motore nell’eventualità di un problema riscontrato in gara.

CONCETTO DI GARE ENDURANCE

A tutti gli effetti per il FIM EWC questo rappresenterebbe una vera rivoluzione. Da regolamento, attualmente è concesso nel corso di una gara (da 8 o 24 ore) qualsiasi tipo di riparazione o intervento alle moto in seguito a cadute e/o problemi tecnici. Tutto concesso, eccezion fatta per la sostituzione del telaio e del motore.

CAMBIO MOTORE

Tuttavia, complice l’evoluzione della specialità, si sta valutando la possibilità di consentire alle squadre la sostituzione del propulsore a gara in corso nell’eventualità di problemi. Una tematica emersa nel recente Bol d’Or quando, dopo le prime ore di gara, di fatto la stragrande maggioranza dei team ufficiali aveva riscontrato problematiche inerenti proprio i propulsori. Basti pensare a Yoshimura SERT Motul Suzuki, fuori dai giochi dopo soltanto 1 ora e 5 minuti di gara per un problema al motore, senza la possibilità di riprendere il via della pista.

SE NE PARLA IN AMBIENTI ENDURANCE

Il cambio-motore in corsa potrebbe pertanto consentire alle squadre di tornare in corsa, seppur chiaramente pagando dazio in termini cronometrici per la sostituzione del medesimo. Sulla carta chi accuserebbe un guasto al motore non si ritroverebbe pertanto in corsa per la vittoria, ma quantomeno potrebbe onorare l’impegno tornando in gioco e guadagnare qualche punticino per la classifica di campionato. Chiaramente, si usufruirebbe dell’unità montata sulla seconda moto (la T-Bike), opportunamente punzonata e verificata dai commissari anzitempo.

OK ALLA SOSTITUZIONE DEL CARTER MOTORE

Per ora è certo che dal 2023 sarà concessa la sostituzione del carter motore a gara in corso. Per la sostituzione del motore completo, se ne riparlerà nelle prossime riunioni della Commissione Road Racing della FIM. Un cambiamento che, di sicuro, farà discutere, per presupposti destinato a cambiare il concetto stesso, essenza e filosofia delle gare Endurance motociclistiche.