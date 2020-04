Ducati de Light rinuncia alla 8 ore di Suzuka 2020

Il team Ducati de Light, intenzionato a correre con una Panigale V4 R alla 8 ore di Suzuka, rinuncia a presentarsi al via: ecco perché.

Per il team de Light correre alla 8 ore di Suzuka con la Ducati Panigale V4 R sembra essere un vero e proprio tabù. Costretta a “ripiegare” lo scorso anno sulla Panigale R bicilindrica per ragioni puramente regolamentari (qui la cronistoria di quanto accaduto), per l’edizione 2020 la squadra giapponese ha deciso di rinunciare alla “gara delle gare”, se mai dovesse disputarsi il 19 luglio prossimo. La ragione? L’emergenza COVID-19, chiaramente…

FORFAIT

Con una nota, il team de Light ha motivato questa rinuncia. “Innanzitutto desideriamo manifestare le nostre più profonde condoglianze a tutti coloro che sono morti per il nuovo Coronavirus ed ai contagiati che stanno vivendo questo periodo difficile. Da parte nostra va una sincera gratitudine a tutto il personale medico impegnato giorno e notte in questa emergenza. Proprio a causa della rapida diffusione del nuovo Coronavirus, il Team de Light rinuncerà a partecipare alla 43esima edizione della 8 ore di Suzuka. Per preservare la salute del nostro personale, delle nostre famiglie e dei nostri clienti, oltre che per le difficoltà logistiche nel far arrivare parti e ricambi dall’Italia, abbiamo preso questa decisione anche in vista della futura crisi economica globale. Si tratta di una decisione sofferta nella speranza, in un prossimo futuro, di tornare alla normalità e lavorare insieme per progetti analoghi.”

TEAM DE LIGHT

Il team de Light da diversi anni è presenza fissa alla 8 ore di Suzuka e nel circus dell’All Japan Superbike. Il titolare, Homare Kataoka, a sua volta da pilota ha preso parte alla passata edizione a 57 anni compiuti, il motociclista più anziano al via. Il de Light Group inoltre possiede diversi concessionari Ducati (Ducati Suzuka, Ducati Tomeinagoya e de Light Motorcycle Brothers Nara sempre a Suzuka) e due Store ufficiali Dainese tra Osaka e Suzuka.

V4 R A SUZUKA

Se la 8 ore di Suzuka 2020 si disputerà regolarmente il 19 luglio prossimo, ci sarà in ogni caso almeno una Ducati Panigale V4 R. Nello specifico quella schierata dal team ERC, squadra permanente del FIM EWC e, dalla 8 ore di Sepang, supportata direttamente da Ducati Corse.