Buildbase Suzuki omaggia gli eroi del NHS

Il team Buildbase Suzuki ha realizzato una livrea-omaggio dedicata ai dottori, medici, infermieri del NHS, il servizio sanitario nazionale britannico.

Per squadre e piloti del British Superbike in questi giorni il pensiero è unicamente rivolto all’emergenza Coronavirus. Con la ripresa delle gare prevista non prima di settembre, il team Buildbase Suzuki ha voluto rendere omaggio ai medici, infermieri e dottori impegnati in questi giorni “sul campo” a combattere il COVID-19.

Con una speciale livrea, la squadra di Stuart Hicken ha voluto rivolgere un pensiero a tutto il personale del NHS, il servizio sanitario nazionale britannico. Come si può notare dalla foto, sulla GSX-R 1000 campeggia il logo del NSH e la scritta “Heroes”.

Il team Buildbase Suzuki quest’anno è atteso al via del BSB con due GSX-R 1000 affidate a Kyle Ryde e Keith Farmer. Proprio quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha parlato di come stia vivendo l’emergenza COVID-19 e la lontananza dalle gare.