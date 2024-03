Suzuki ritorna alle corse: sarà al via della 8 ore di Suzuka 2024

A poco meno di due anni dall’annuncio del maggio 2022 del disimpegno a fine stagione dal Motorsport (MotoGP in primis), Suzuki torna ufficialmente impegnata in una competizione motociclistica. Lo farà il 21 luglio prossimo alla 45^ edizione della 8 ore di Suzuka, la “gara delle gare” dove si schiererà con una GSX-R 1000R ufficialmente iscritta dal Team Suzuki CN Challenge. Intraprendendo un progetto volto alla sostenibilità ed alla svolta ecologica. Realtà nel Mondiale Endurance motociclistico, ancora in divenire in altri campionati internazionali.

IL RITORNO DI SUZUKI

Il sorprendente annuncio registratosi nel corso della giornata inaugurale del Tokyo Motor Show 2024 scombina un po’ gli scenari del motociclismo. Suzuki, ritiratasi dalle corse (restando tuttavia alla finestra nel FIM EWC) a fine 2022 proprio per concentrarsi su nuove tecnologie e sulla “svolta eco“, decide di impegnarsi in prima persona in un progetto sportivo. Tornando nel Motorsport dopo così poco tempo da quel celebre annuncio, oltretutto alla 8 ore di Suzuka.

IL PROGETTO DEL TEAM SUZUKI CN CHALLENGE

Shinichi Sahara, per anni project leader GSX-RR MotoGP e presente presso lo stand della casa della grande esse, ha illustrato nel dettaglio in cosa consisterà questo ritorno. Una GSX-R 1000R ufficiale, preparata direttamente dal Reparto Corse di Hamamatsu, correrà sotto le insegne del Team Suzuki CN Challenge nella classe Experimental. E’ stata introdotta a partire da questa stagione proprio alla 8 ore e non più soltanto alle 24 ore (Le Mans e Bol d’Or) previste dal calendario del FIM EWC. Con piloti che verranno annunciati in seguito, il progetto si pone di “accelerare lo sviluppo delle tecnologie e prestazioni inerenti la svolta ecologica attraverso la partecipazione ad una delle più probanti gare Endurance del pianeta“.

PARTECIPAZIONE ECO

Per questo impegno Suzuki, insieme a suoi storici partner, correrà con più elementi volti alla sostenibilità possibili. Il carburante (Elf) sarà di natura biologica e sostenibile al 40 %, così come gli oli Motul. Impianto di scarico (Yoshimura dotato di catalizzatore per ridurre le emissioni inquinanti), persino gli pneumatici Bridgestone (migliore rapporto tra risorse riciclate e risorse rinnovabili). Ma anche carenatura, freni e batteria, attraverso i fornitori della casa madre, saranno il più rinnovabili possibili. Ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito. Ma nel frattempo la notizia più importante è già realtà: ufficialmente Suzuki torna alle corse e lo farà quest’anno alla 8 ore di Suzuka.