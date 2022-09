BMW Motorrad in pole position al Bol d’Or 2022

Hanno conquistato la vittoria alla 24h Spa, sono stati i primi (nonché unici) ritirati alla 8h Suzuka, adesso al Bol d’Or conquistano la pole. Con tuttora qualche residua chance di garantirsi il titolo FIM EWC 2022, il BMW Motorrad World Endurance Team si è garantito la pole alla grande classica del motociclismo d’oltralpe. La M 1000 RR #37 ufficiale ha preceduto la concorrenza grazie al nuovo primato sul giro di Ilya Mikhalchik (1’51″641), ad un gran giro di Markus Reiterberger (1’51″693) con Jeremy Guarnoni (1’52″809) a completare l’opera. Con due piloti su 3 sotto l’1’52”, il tempo medio ha permesso alla casa dell’Elica di festeggiare 5 punti addizionali e la pole al Bol d’Or del Centenario.

BMW IN POLE AL BOL D’OR

Una grande soddisfazione per la squadra #37, in grado di poter continuare a cullare qualche speranza iridata in virtù dei punteggi elevati del 150 %. Terzi in campionato, YART Yamaha scatterà altresì dalla seconda posizione, con il nostro Niccolò Canepa (velocissimo in 1’51″942) affiancato da Marvin Fritz (1’51″824) e da Karel Hanika (1’52″100). Per Yamaha Austria 1 punticino recuperato sulla Yoshimura SERT, qualificatasi in terza posizione.

YOSHIMURA SERT TERZA IN QUALIFICA

In attesa di definire quel che sarà nel 2023, i Campioni del Mondo in carica hanno ottenuto la terza posizione. Con Gregg Black e Sylvain Guintoli affiancati da Kazuki Watanabe (Xavier Simeon si è ritirato), il vantaggio in campionato sale a +24 su F.C.C. TSR Honda, quarti con Alan Techer in sostituzione dello sfortunatissimo Gino Rea. Da segnalare la gran qualifica di Claudio Corti, quinto con Moto Ain Yamaha e miglior privato. Ducati ERC (con il ritorno di Lorenzo Zanetti) ha invece ottenuto l’ottava posizione in qualifica, preceduti da Kawasaki SRC all’ultima gara di Gilles Stafler.

POLE ITALIANA NELLA SUPERSTOCK

Nella classe Superstock si registra una pole “italiana” a firma Kevin Manfredi, velocissimo con la Wojcik Yamaha #777. In questa graduatoria ci sono tuttora 15 squadre potenzialmente in corsa per la conquista della Coppa del Mondo di categoria. La “nazionale italiana dell’Endurance” rappresentata dal No Limits Motor Team (Luca Scassa, Alexis Masbou, Stefan Hill), la Kawasaki Louit Moto condotta da Christian Gamarino e Kevin Calia e la Yamaha OG Motorsport by Sarazin capitanata da Roberto Rolfo. All’appello ha risposto presente anche il team AvioBike di Giovanni Baggi, così come Christian Napoli con Energie Endurance 91 Kawasaki.

DOMANI IL VIA ALLE 15

Scatterà domani, sabato 17, al tradizionale orario delle 15:00 l’85^ edizione del Bol d’Or. Occasione per celebrare 100 anni di una maratona di scena (nonostante svariate interruzioni) dal 1922 a questa parte, dal 2015 tornata a Le Castellet.