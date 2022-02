BMW Motorrad affila la M 1000 RR per il FIM EWC 2022

Il BMW Motorrad World Endurance Team ha svelato la M 1000 RR per l'assalto al titolo Mondiale FIM EWC 2022: il terzo anno sarà quello buono?

Sarà la BMW M 1000 RR del titolo mondiale EWC 2022? Questo l’auspicio del BMW Motorrad World Endurance Team, squadrone ufficiale dell’Elica da tre stagioni impegnato nelle competizioni motociclistiche di durata, atteso all’anno della verità. Rispettando appieno i programmi definiti dalla casa madre, la “Season 3” dovrà essere quella del deciso assalto al titolo iridato. Con tutti i mezzi per (quantomeno) provarci.

PROGRAMMA TRIENNALE

A partire dalla stagione 2019/2020, BMW Motorrad ha deciso di impegnarsi in prima persona nel FIM EWC, mutuando la medesima sua filosofia adottata nel Mondiale Superbike. Sviluppo tecnico in proprio, gestione operativa e sportiva di una struttura esterna, nello specifico il Team MRP di Werner Daemen. In simbiosi totale, le due realtà si sono poste un progetto triennale per scalare i vertici dell’Endurance. Una prima stagione per far esperienza e conquistare i primi podi (missione compiuta); la seconda per centrare la prima vittoria (traguardo raggiunto alla 6 ore di Most); il terzo anno per il deciso e definitivo assalto al titolo.

LINE-UP

Sulla scia del secondo posto in campionato del 2021, il BMW Motorrad World Endurance Team si è ulteriormente rafforzato per l’anno nuovo. Accanto ai riconfermatissimi Markus Reiterberger e Ilya Mikhalchik, contestualmente attesi al via anche di IDM ed ESBK, da Kawasaki SRC è stato “strappato” Jeremy Guarnoni. Un pilota di comprovata esperienza e velocità nelle corse di resistenza, integratosi bene sin dalla prima presa di contatto con la squadra ad Almeria, senza scordarci dell’apporto dell’iridato 2014 Kenny Foray in qualità di “riserva” (di lusso) dell’equipaggio titolare.

M 1000 RR #37

Analizzate le criticità emerse nelle passate due stagioni, BMW Motorrad ed il Team MRP hanno ulteriormente affinato la M 1000 RR #37, svelata nella sua nuova livrea in occasione della Conferenza Stampa di Presentazione della 24h Spa EWC Motos. Sul tracciato di casa di Werner Daemen (la struttura è pur sempre belga…), l’arma BMW Motorrad per il FIM EWC ha mostrato la nuova colorazione frutto del recente accordo di sponsorizzazione con Champion Lubricants, azienda già partner del campionato, adesso anche del team #37. Resta confermata anche la partnership con Dunlop, di fatto in qualità di squadra di riferimento nella top class EWC dell’Endurance.