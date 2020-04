8h Oschersleben: arrivederci al 2021!

La 8 ore di Oschersleben è, per ora, l'unica gara del Mondiale Endurance FIM EWC cancellata per il Coronavirus: già ricollocata per la prossima stagione.

Soltanto un arrivederci. Presenza fissa del calendario FIM EWC, la 8 ore di Oschersleben per il momento è l’unica gara cancellata nel corso di questa stagione 2019/2020 del Mondiale Endurance Moto. L’emergenza Coronavirus e le attuali misure adottate dal governo tedesco hanno imposto questa drastica decisione con largo anticipo: la 8 ore alla Motorsport Arena del 6 giugno prossimo non si disputerà…

STORIA

Alla Motorsport Arena di Oschersleben il Mondiale Endurance Moto vi fa capolino addirittura dal 1999. Dapprima con una 24 ore (fino al 2007 compreso), successivamente con l’attuale 8 ore. Soltanto nel biennio 2010-2011 la trasferta di Oschersleben non ha fatto parte del calendario FIM EWC, ma in compenso questa trasferta tedesca in quattro distinte occasioni ha assegnato il titolo iridato. L’ultima nel 2016, atto conclusivo di una stagione articolata su soli 4 eventi prima dell’adozione del calendario invernale, con il trionfo di campionato a firma della Suzuki SERT. Ad oggi l’ultimo hurrà mondiale della compagine 15 volte Campione del Mondo.

ITALIA IN TRIONFO

Tra la 24 e la 8 ore, Oschersleben ha inoltre registrato diversi successi italiani. Nel 2003 l’affermazione alla 24 ore di Serafino Foti con GMT94 Yamaha, in equipaggio con Sebastien Scarnato e David Checa. Sempre insieme a David Checa e con GMT94, Niccolò Canepa si impose alla 8 ore del 2016 e 2017. Da ricordare inoltre lo scorso anno il quarto posto assoluto e la vittoria della Coppa del Mondo Superstock di Roberto Rolfo sotto le insegne Moto Ain Yamaha.

APPUNTAMENTO AL 2021

Come detto, per Oschersleben è soltanto un “arrivederci” al 2021. La 8 ore è già stata collocata nel calendario 2020/2021 in data 23 maggio, potenzialmente in qualità di terz’ultimo round prima del gran finale rappresentato dalla 8 ore di Suzuka e dal Bol d’Or.