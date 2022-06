Conclusi i primi test della 8 ore di Suzuka, Honda vs Kawasaki

Ai prossimi test ufficiali del 5-6 luglio è atteso in pista anche Jonathan Rea, ma nel frattempo sul mitico tracciato dell’ottovolante si comincia a respirare un po’ l’atmosfera della 8 ore di Suzuka. La prima due-giorni di prove in vista della “gara delle gare” ha proposto l’atteso confronto tra Honda HRC e Kawasaki KRT, anche se la seconda giornata di attività ha proiettato in cima al monitor dei tempi una squadra “privata”.

HONDA SUZUKA SVETTA IN CASA

Proprio così. Se nella prima giornata di prove HRC ha piazzato il primo 2’05”, oggi è stato il turno di Honda Suzuka Racing Team, squadra dei dipendenti della fabbrica Honda di Suzuka. Yudai Kamei, da anni portacolori di questa compagine, in 2’06″665 ha condotto la Fireblade #25 in cima al monitor dei tempi, prendendosi il lusso di precedere tutti i factory team presenti.

HRC LAVORA SULLA DISTANZA PER LA 8 ORE DI SUZUKA

Tra questi anche il Team HRC, impegnato con il trio All Japan formato dal tester MotoGP Tetsuta Nagashima e dai due piloti del BSB, Takumi Takahashi e Ryo Mizuno. Dopo aver sparato ieri un 2’05”, oggi il programma di lavoro prevedeva numerosi long-run con responsi positivi. Dai rumors, la CBR #33 ha 2 giri di vantaggio a stint rispetto alla Kawasaki KRT, in linea con quanto emerso nel 2019. Non abbastanza per risparmiare una sosta alla 8 ore di Suzuka, ma nell’eventualità di una fortunosa Safety Car rappresenterebbe un vantaggio non di poco conto.

KAWASAKI ASPETTA REA

Per Kawasaki KRT il lavoro si è incentrato sullo sviluppo e di messa a punto della Ninja ZX-10RR in configurazione 8 ore, avvalendosi in queste prove del solo Leon Haslam. Jonathan Rea sarà presente tra un mese per l’unica sua sessione di test prevista, con “Pocket Rocket” oggi in grado di spingersi fino al crono di 2’07″209. Davanti alla Kawasaki #10 spicca un’altra Honda, quella del team HARC-PRO, con Naomichi Uramoto tornato in squadra dopo anni di Suzuki.

COCA-COLA SUZUKA 8 HOURS ENDURANCE RACE 2022

Tyre Test, Classifica venerdì 10 giugno

1- Honda Suzuka Racing Team – Honda CBR 1000RR-R – 2’06.665

2- SDG Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.198

3- Kawasaki Racing Team Suzuka 8H – Kawasaki ZX-10RR – 2’07.209

4- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – 2’07.272

5- Team HRC – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.321

6- Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.629

7- TOHO Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.936