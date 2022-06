8 ore di Suzuka, si ricomincia: primi test ufficiali con HRC da record

Trascorso un biennio di cancellazioni, rinvii, incertezze generali, per la 8 ore di Suzuka è bello ricominciare. Archiviati i test privati di settimana scorsa con impegnate Honda HRC e Kawasaki KRT, sul mitico tracciato dell’ottovolante la giornata odierna ha proposto la prima sessione di Test ufficiali dell’edizione 2022. Giusto a due mesi dalla “gara delle gare” del motociclismo in programma il 7 agosto prossimo, oltre 30 squadre hanno affrontato questa inaugurale giornata di attività, sincerando alla sua conclusione cronometrici a dir poco interessanti.

HRC ALL’ASSALTO DELLA 8 ORE DI SUZUKA

Condizioni meteorologiche ottimali hanno concesso a tutti l’opportunità di girare senza problemi nei tre turni di prove previste dove il team ufficiale Honda HRC ha fatto la lepre. Se nelle prove private di settimana scorsa Iker Lecuona e Xavi Vierge, arrivati direttamente dal Mondiale Superbike, si sono concentrati più su long-run restando entrambi abbondantemente sopra il 2’07”, oggi è arrivato il primo “tempone”. La CBR 1000RR-RW #33 chiude infatti il Day 1 di prove con rimarchevole 2’05″737 a firma Takumi Takahashi, tre volte vincitore della 8 ore di Suzuka (2010, 2013, 2014) affiancato da Ryo Mizuno e da Tetsuta Nagashima. Se nel BSB i primi due faticano ad entrare in zona punti, a Suzuka sono di casa e potrebbero stravolgere i piani HRC: questo equipaggio All Japan ha legittime aspirazioni di vittoria, anche a scapito di piloti di fama internazionale…

KAWASAKI CON IL SOLO LEON HASLAM

Con Jonathan Rea ed Alex Lowes (presente settimana scorsa) impegnati a Misano nel Mondiale Superbike, ha proseguito il lavoro per conto di Kawasaki KRT l’instancabile Leon Haslam, da un paio di settimane trasferitosi in Giappone. A sua volta tre vincitore della 8 ore, “Pocket Rocket” si è sobbarcato il lavoro di sviluppo della Ninja ZX-10RR chiudendo la giornata con un miglior crono di 2’07″475. In linea con quanto visto nei test privati e, non da meno, senza andare a caccia del time attack.

YOSHIMURA CI CREDE PER LA 8 ORE DI SUZUKA

Chi ha girato fortissimo è Yoshimura che sarà presente alla 8 ore di Suzuka 2022 con i titolari del team EWC Sylvain Guintoli, Gregg Black e Xavier Simeon sotto le insegne Yoshimura SERT Motul. Tuttavia a queste prove hanno girato con la GSX-R 1000 Kazuki Watanabe e Takuya Tsuda, con il primo autore di un mostruoso 2’06″749 in qualità di primo inseguitore della Honda HRC. Grazie al team di Yukio Kagayama, Yoshimura vanta un altro “slot” d’iscrizione per la 8 ore. Non è che vedremo due “Yoshi Gixxer” in gara ad agosto?

DOMANI SI RIPETE

Aspettando la conclusiva giornata di Test in programma domani, da segnalare il ritorno in sella della 4 volte vincitore Ryuichi Kiyonari, schierato quest’anno dal TOHO Racing Honda e, di fatto, fuori gioco per infortunio dallo scorso mese di marzo. Novità anche in casa HARC-PRO Honda che ha riabbracciato Naomichi Uramoto accanto a Ikuhiro Enokido e Teppei Nagoe.

COCA-COLA SUZUKA 8 HOURS ENDURANCE RACE 2022

Manufacturer Test, Classifica giovedì 9 giugno (Top 10)

1- Team HRC – Honda CBR 1000RR-R – 2’05.737

2- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – 2’06.749

3- Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.355

4- Kawasaki Racing Team Suzuka 8H – Kawasaki ZX-10RR – 2’07.475

5- SDG Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.487

6- Sofukai Honda Suzuka Racing Team – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.686

7- Honda Dream RT Sakurai Honda – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.972

8- Team Kodama – Yamaha YZF-R1 – 2’08.442

9- Team ATJ – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.853

10- TOHO Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.968