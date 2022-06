Tracksmap, l’app per scoprire le migliori piste da cross in Italia e nel mondo

Un’app ricca di informazioni a metà tra guida e community per venire incontro alle esigenze degli amanti del motocross: ecco Tracksmap, uno strumento utile del quale gli appassionati non possono fare a meno. Vediamo come funziona e perché scaricarla.

La rivoluzione digitale nel mondo degli hobby e dello sport

La diffusione delle tecnologie digitali è una delle novità più rivoluzionarie di questi anni, un’opportunità che ha permesso di facilitare e rendere più accessibili tanti servizi differenti. Dal lavoro all’intrattenimento, oggi su internet è possibile trovare soluzioni di vario genere, convenienti e alla portata di tutti, per essere sempre aggiornati e per semplificare le attività da svolgere durante il giorno. Tale tendenza, peraltro, è stata ulteriormente favorita dal boom dei dispositivi mobili e, in particolare, degli smartphone, che sfruttando le app hanno reso ancora più rapido questo processo di rinnovamento.

Tra i settori che hanno maggiormente approfittato di questa novità vi è sicuramente quello legato al mondo degli hobby e dell’attività fisica: gli amanti dello sport, amatoriale o professionistico, hanno infatti oggi a disposizione tantissimi strumenti digitali per vivere al meglio le proprie passioni, da quelli per organizzare le attività da svolgere all’aperto in prima persona, come accade con Fubles per gli amanti delle partite di calcetto, fino alle app per effettuare simulazioni virtuali o semplicemente capire l’andamento degli eventi sportivi, come per esempio nelle dirette live dei siti sportive con le notizie minuto per minuto oppure nelle sezioni delle scommesse live di Betway: in questo grande contenitore si colloca il progetto Tracksmap, un’applicazione per dispositivi mobili che mira a fornire ogni informazione sulle piste da motocross presenti sia in Italia che all’estero.

Che cos’è e cosa fa Tracksmap

Tracksmap è un’applicazione per dispositivi mobili interamente dedicata al mondo del motocross e, nello specifico, delle piste, uno strumento in cui quotidianamente circolano notizie e aggiornamenti altrimenti poco visibili sui canali tradizionali. Se, infatti, sui social generalisti o sulle app informative il motocross spesso si perde nella miriade di news riguardanti altri sport più seguiti, con Tracksmap gli appassionati sanno di poter trovare sempre gli argomenti di proprio interesse in un unico grande contenitore settoriale.

Gli iscritti a Tracksmap possono pubblicare un proprio post e leggere quelli degli altri, in un continuo scambio informativo in cui protagoniste della discussione sono sempre le piste da motocross, il tutto con la possibilità di selezionare anche delle “piste preferite” su cui ricevere aggiornamenti immediati non appena una notizia viene pubblicata.

Tracksmap per i gestori delle piste

L’app Tracksmap risulta particolarmente utile per chi è alla ricerca di una pista su cui praticare cross, ma anche per gli stessi gestori che, dal canto loro, possono pubblicare news sul proprio impianto e sulle gare organizzate e dunque anche pubblicizzarsi di fronte a una platea perfettamente in target.

I gestori, infatti, possono promuovere gli impianti, pubblicare foto, sponsorizzare eventi e tenere aggiornamenti costanti sulle condizioni del terreno e sugli orari di apertura, con la certezza di raggiungere un pubblico realmente interessato e pronto a interagire.

Non meno interessanti sono infine le recensioni lasciate dagli altri utenti sulle piste frequentate, un modo per condividere tra appassionati i pro e i contro dei tracciati dislocati nelle varie aree del mondo.

Siamo in pratica davanti a un unico strumento digitale capace di coniugare i vantaggi di una community e di un social network facilitando la circolazione delle informazioni e semplificando i contatti tra persone con il comune interesse per le moto da cross e tra motociclisti e operatori del settore.

Dove scaricare Tracksmap

Nonostante le tante funzioni messe a disposizione degli utenti, Tracksmap è un’applicazione completamente gratuita che può essere utilizzata sia sui dispositivi Android che su iPhone. Per scaricarla, infatti, basta accedere allo store digitale di riferimento, ossia Google Play o Apple Store, e seguire la classica procedura di installazione.

Una volta effettuato il download, basta creare un account e accedere ai servizi, che risultano estremamente intuitivi e facili da utilizzare: Tracksmap infatti non si discosta molto da altre app più famose come quelle comunemente utilizzate per la gestione dei profili social e per lo scambio di messaggi con amici e familiari.