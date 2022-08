YART con Canepa vola nell’ultimo Test della 8 ore di Suzuka, Rea in pista

Se vogliamo adottare un titolo ad effetto, “Sventola il tricolore nella conclusiva giornata di Test pre-evento della 8 ore di Suzuka“. Proprio così: a due giorni dalle qualifiche ufficiali, tre dal Top-10 Trial e quattro dalla “gara delle gare“, YART Yamaha con il nostro Niccolò Canepa chiude davanti a tutti. In equipaggio con Marvin Fritz e Karel Hanika, la R1 #7 vestita con i colori Yamalube ha preceduto in un sol colpo gli attesi duellanti di Kawasaki KRT e Honda HRC grazie ad un giro sotto il 2’07”. Confermato in toto quanto visto finora, sin dai test dello scorso mese di luglio.

PRIMATO PER YART ALLA 8 ORE DI SUZUKA

Mandy Kainz, titolare e team manager della realtà di rifermento Yamaha del FIM EWC, lo aveva ribadito a chiare lettere alla vigilia dell’evento: “Puntiamo al podio“. Non soltanto per il fatto che non è presente Yamaha Factory, ma semplicemente perché YART viaggia eccome a Suzuka. Terza forza costante dietro (ma non più di tanto..) dietro ai due squadroni ufficiali, oggi si è persino concessa il lusso di comandare la graduatoria dei tempi. Con il 2’06″684 siglato nella prima sessione (con temperature, si fa per dire, più “fresche“) dalle 9:00 alle 10:30 locali, la R1 #7 ha concluso davanti a tutti. Un riconoscimento importante per Fritz, Hanika ed il nostro Niccolò Canepa, il quale domenica eguaglierà il record italiano di presenze (5) alla 8 ore detenuto da Daniele Veghini.

JONATHAN REA IN PISTA

Un crono di tutto rispetto, considerando che nell’arco della giornata sul ritmo-gara YART ha viaggiato su tempi da rimarcare. Legittimando il tutto con la presenza in pista di Jonathan Rea, così come Alex Lowes arrivato in Giappone soltanto ieri per il prolungato viaggio da Most alla Terra del Sol Levante. I detentori del trofeo hanno comandato le prove del pomeriggio con JR65 in 2’07″157, con YART a ruota (2’07″307) in un turno dove i nuvoloni hanno abbassato le temperature dell’asfalto (vicine ai 60°!) di qualche grado.

HRC PUNTA A RIAPPROPRIARSI DELLA 8 ORE DI SUZUKA

Nella combinata di oggi, figura al secondo posto il Team HRC che resta, in termini di performance assolute (e non solo), il riferimento per la 8 ore di Suzuka 2022. A caccia di una vittoria che manca da 8 anni, la casa dell’ala dorata ha sviluppato una CBR 1000RR-R missilistica, affinando soltanto il lavoro in questi due-giorni. Non senza qualche contrattempo, come la scivolata di Takumi Takahashi di ieri, risoltasi per fortuna senza conseguenze fisiche.

GIORNATA DI RIPOSO, POI LE QUALIIFICHE

Domani le 45 squadre ammesse alla 8 ore di Suzuka affronteranno una giornata “di riposo” dedita alle verifiche tecniche. Venerdì si scenderà in pista per le qualifiche ufficiali che determineranno l’elenco dei 10 team ammessi al Top 10 Trial di sabato, con la 8 ore che scatterà domenica al tradizionale orario delle 11:30 (le 4:30 italiane).

43RD COCA-COLA SUZUKA 8 HOURS ENDURANCE RACE

Test Session, Classifica mercoledì 3 agosto (Top 10)

1- YART Yamaha Official Team EWC – Yamaha YZF-R1 – 2’06.684

2- Team HRC – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.049

3- Kawasaki Racing Team Suzuka 8H – Kawasaki ZX-10R – 2’07.157

4- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – 2’07.624

5- SDG Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.670

6- F.C.C. TSR Honda France – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.761

7- BMW Motorrad World Endurance Team – BMW M 1000 RR – 2’08.427

8- Team Kodama – Yamaha YZF-R1 – 2’08.618

9- Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.619

10- Honda Sofukai Suzuka Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.646