Yoshimura SERT Suzuki in pole alla 24h Motos Le Mans 2023

Ritorna il Mondiale Endurance con la 46^ edizione della 24h Motos Le Mans e ritrova il meteo tipico della Sarthe. Dopo svariati anni di condizioni favorevoli, le bizze del meteo hanno disturbato il regolare svolgimento della doppia tornata di qualifiche ufficiali. Lo testimonia il fatto che l’odierna giornata si è risolta con un sostanziale nulla di fatto, piloti in pista (perlopiù bagnata) alla spicciolata, con i crono del giovedì a determinare la griglia di partenza. Ad aggiudicarsi la pole position ed i primi 5 punti addizionali della stagione è così Yoshimura SERT Motul, con la Suzuki GSX-R 1000 contraddistinta dall’iconico #12 che scatterà domani davanti a tutti alle 15:00 in pole.

YOSHIMURA SERT IN POLE ALLA 24H MOTOS

Confermato (a dispetto del ritiro della casa madre comunicato nel luglio 2022) il supporto di Suzuki Motor Corporation e Suzuki Motor France, la Gixxer di Yoshimura SERT ritrova una pole che le mancava dal trionfale Bol d’Or 2021. Gregg Black, Sylvain Guintoli ed il rientrante in SERT Etienne Masson cercheranno di conquistare la terza vittoria alla 24h Motos di fila, fortificati da un’esperienza della “Ferrari dell’Endurance” impareggiabile nella specialità.

CANEPA SECONDO CON YART

L’Italia può in ogni caso sorridere con diversi nostri portabandiera nelle posizioni che contano. Niccolò Canepa, “capitano” di YART Yamaha, prenderà il via dalla seconda posizione a precedere i Campioni del Mondo in carica di F.C.C. TSR Honda e dalla R1 #96 privata di Moto Ain Yamaha. La squadra di Pierre Chapuis ha ben impressionato nelle prove, annoverando i nostri (velocissimi) Roberto Tamburini e Alex Polita in equipaggio. Le soddisfazioni tricolori si estendono anche alla classe Superstock con la Kawasaki Louit Moto #33 condotta da Christian Gamarino, Kevin Calia e Simone Saltarelli in pole, con Kevin Manfredi (Wojcik Yamaha #777) quarto ed una Honda No Limits particolarmente brillante, per quanto sfortunata nelle qualifiche.

IL VIA DELLA 24H MOTOS ALLE 15

La 46^ edizione della 24 ore motociclistica di Le Mans prenderà il via domani, sabato 15 aprile, alle 15:00, registrando l’adesione di 54 squadre, 8 differenti case costruttrici e 13 nazioni tra i team rappresentate. Un Mondiale Endurance FIM EWC che non sembra avvertire la crisi, tesi riaffermata dall’elevato numero di 38 team iscritti in forma permanente a tutta la stagione 2023.