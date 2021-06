No Limits Motor Team stava volando alla 24h Le Mans apertura del Mondiale Endurance. Ma un incidente rischia di compromettere tutto

La formazione italiana No Limits Motor Team stava volando alla 24h Le Mans, apertura del FIM Endurance World Championship. Dopo sei ore della maratoria partira alle 12 di sabato, la Suzuki GSX-R pilotata da Luca Scassa, Kevin Calia e Alexis Masbou stava oscillando fra la sesta e l’ottava posizione assoluta, in gioco per il successo nella categoria Superstock. Ma purtroppo una scivolava rischia di compromettere tutto lo sforzo. Ma questo portentoso avvio ha già il sapore della consacrazione: partita dal basso, la struttura di Moreno Codeluppi ormai è una grandissima realtà dell’Endurance iridato. Qui le immagini della partenza

Una battaglia furibonda

Dopo sei ore è scontro ravvicinatissimo fra la Suzuki Sert (Gregg Black, Xavier Simeon e Sylvain Guintoli) contro Yamaha Yart partita in pole e affidata a Karel Hanika, Marvin Fritz e al nostro Niccolò Canepa. Da ore i due equipaggi sono nella scia dell’altro, come fosse un GP invece di una 24 ore: nell’Endurance la differenza si misura a decimi di secondo, non più in giri di distacco come una volta. Diversi equipaggi di punta hanno avuto difficoltà: l’attesissima BMW ufficiale ha perso sette giri per una scivolata di Markus Reiterberger, problemi tecnici per la Ducati ERC.

