Partenza da urlo alla 24h Le Mans, apertura del Mondiale Endurance 2021. Dopo tre ore di gara è in corso un fantastico duello ravvicinatissimo fra la Suzuki Sert e la Yamaha Yart, che è scattata in pole e ha in equipaggio anche il nostro Niccolò Canepa. Sogni già infranto per la BMW, per problemi tecnici. Ma è lunga: gran finale alle 12 di domenica.