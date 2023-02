Ottavio Missoni “La Dakar, un contrasto di emozioni”

Ottavio Missoni è un gigante a livello fisico con i suoi due metri di altezza, professionale con la sua azienda e sportivo. Non è un pilota professionista ma un super appassionato. Già riuscire a qualificarsi per la Dakar è successo, terminarla in 70esima posizione tra le moto ed in 47esima nella sua classe è un’autentica impresa. La settimana scorsa ha incontrato centina di appassionati in occasione del Motor Bike Expo, assieme a Franco Picco. Mentre raccontava la sua Dakar gli brillavano gli occhi e sorrideva.

“Abito vicino a Varese – racconta Ottavio Missoni a Corsedimoto – quando ero bambino vedevo le Cagiva Lucky Explorer partire con i camion ed era una cosa che mi emozionava tantissimo. Era un sogno che mi portavo dentro, parlandone anche con mio papà. Ci tenevo tantissimo a fare la Dakar e l’anno scorso vedere i Winkler, figlio e padre, farla assieme è stato bel booster. Non l’ho potuta fare con mio babbo perchè mio padre non è più tra noi però ho realizzato un sogno che condividevo con lui”.

Terminare la gara e tra i primi cinquanta di classe è stata già una vittoria?

“Concludere la Dakar, la mia prima volta, è stato un successo, indipendetemente dal risultato. E’ stata considerata una tra le più impegnative in assoluto per delle condizioni climatiche particolarmente difficili e rare in Arabia Saudita. E’ stata l’esperienza in moto più dura della mia vita ma la rifarò? Chissà, forse sì. E’ veramente un contrasto di emozioni la Dakar, in tutti i sensi. La rifarò? Pensi sì e poi no poi di nuovo sì. Così come in gara: arrivo o non arrivo?”

Ammettilo, la rifarai.

“Io spero di rifarla. E’ una cosa che va organizzata bene, bisogna prepararsi, fare un sacco di sacrifici per arrivare pronti ma mi auguro di rifarla in futuro”.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri