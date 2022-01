Danilo Petrucci show con Rebecca Busi: “Risultati scarsi, faccio l’influencer”

Danilo Petrucci chiude 11° la decima tappa della Dakar e nel bivacco si cimenta nei panni dell'influencer. Insieme a lui la 25enne Rebecca Busi.

Danilo Petrucci ha chiuso la decima tappa della Dakar a ridosso della top-10, in undicesima posizione, dimostrando ancora una volta di avere la stoffa del campione. Dopo i problemi elettrici di ieri, si è presentato ai nastri di partenza con una Ktm completamente rifatta a livello di impianto elettrico. Nella penultima tappa di giovedì Petrux proverà ad attaccare e allo stesso tempo a fare gioco di squadra. Ci sono due colleghi di marca che possono ambire al trionfo finale: Sam Sunderland (GasGas) e Matthias Walkner (Ktm).

Petrux vicino ai migliori

Nella tappa n°11 a Bisha Danilo Petrucci proverà a giocarsi il tutto per tutto per portare a casa un altro grande risultato. A meno che la casa di Mattighifen non gli chieda di correre da assistenza veloce per Price e Sunderland che scatteranno alle sue spalle. Mercoledì ha commesso qualche errore di navigazione, arrivando al traguardo con un distacco di 7’53” dal vincitore Toby Price. “Non ho spinto al massimo, volevo arrivare alla fine e mettermi davanti per domani. Domani sarà la tappa decisiva prima dell’ultimo round“.

Dopo l'”incazzatura” di ieri Petrix è arrivato al traguardo al termine di una prestazione piuttosto soddisfacente per un debuttante. “La moto oggi non si è fermata, una speciale su sabbia abbastanza veloce. Ma io vado più veloce sul roccioso. Domani partirò insieme a quelli più forti, per me non si decide nulla. Oggi sono partito dietro Toby Price, mi hanno aspettato all’arrivo (ride, ndr). Forse farò il live mentre corriamo, come al Giro d’Italia. Domani ultima tappa di montagna prima dell’ultimo giorno. Pero che vincano i nostri Walkner o Sunderland, non voglio dire nulla per non portare sfiga“.

Danilo protagonista nel bivacco

Nel bivacco della Dakar l’ex pilota MotoGP veste anche i panni del cronista, con delle dirette Instagram che stanno coinvolgendo migliaia di appassionati: “Ho visto una diretta di Emilio Fede seguita da cinquanta persone“, scherza Danilo Petrucci. E aggiunge anche un tocco di femminilità facendosi affiancare da Rebecca Busi, anni 25, di Bologna, che corre per l'”RR Team”, con il numero 734… “Un giorno cercate la figa, un giorno cercate la Panda“, risponde Petrucci ai commenti dei suoi follower. Si diverte come non mai dall’inizio di questa Dakar che sta giungendo agli sgoccioli, dopo giornate costellate di eventi sfortunati, ma anche da una storica vittoria. “I risultati sono talmente scarsi che sono diventato influencer“.