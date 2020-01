Pablo Quintanilla conquista il successo in un'emozionante nona tappa. Sul podio Toby Price e Joan Barreda, Ricky Brabec mantiene il vantaggio.

Siamo al traguardo della nona tappa di questa Dakar 2020, con Pablo Quintanilla che riesce ad assicurarsi la prima vittoria di quest’anno. L’alfiere Husqvarna riesce a dare il massimo nell’ultima parte del percorso, lasciando Toby Price a 1′ 54”, terza piazza per Joan Barreda a 2′ 42” di ritardo. Quarta posizione finale per Ricky Brabec, che perde pochi minuti rispetto al vincitore e riesce a conservare la leadership in classifica generale con 20′ di margine.

I motociclisti sono tornati in azione dopo l’annullamento dell’ottava tappa. Serviva una giornata di stacco per i piloti, per assimilare la scomparsa di Paulo Gonçalves. Kevin Benavides, vincitore proprio in quella tappa amara, è partito per primo, seguito dal compagno di squadra Barreda e da Walkner. Non fortunato lo spagnolo di Honda, protagonista anche di un incidente senza conseguenze gravi, che non gli fa perdere però troppo tempo. Fin da subito abbiamo Price, Brabec e Quintanilla sugli scudi. Inizialmente è il campione in carica a dettare il passo, in seguito è leader in classifica generale che cerca di assicurarsi un nuovo successo.

Non è della stessa opinione il pilota Husqvarna, in evidenza nella parte finale di questa speciale. Distacchi sempre piuttosto minimi, non è diverso per quanto vediamo alla fine. Poco meno di due minuti permettono al pilota cileno di conquistare il successo, seconda piazza per il campione in carica Toby Price. Continua a mancare la vittoria a Joan Barreda, che si ‘accontenta’ del terzo gradino del podio nella giornata odierna, un buon risultato considerando l’incidente dopo 100 km dall’inizio della speciale. Quarto è il leader Ricky Brabec, che mantiene un margine di 20 minuti proprio sul vincitore odierno.

Da segnalare anche un imprevisto nel corso della competizione: i piloti hanno trovato anche un gruppo di cammelli sul loro percorso. Gli animali però sono stati prontamente allontanati dagli elicotteri. Tornando a Brabec, l’americano mantiene un buon vantaggio, considerando che mancano appena tre tappe alla fine della Dakar 2020. Da sottolineare poi come mercoledì inizi un’altra tappa Super Marathon. Sta ad indicare che i piloti quindi dovranno muoversi con particolare precauzione, visto che non potranno disporre di assistenza meccanica all’arrivo.

