Dakar, tappa 3: la prima festa per Joaquim Rodrigues e Hero

Emozionante prima vittoria di tappa per Joaquim Rodrigues, che si impone oggi su Price ed il sorprendente rookie Klein. Ecco com'è andata.

La vittoria sembrava ormai saldamente nelle mani di Sanders, ma nel tratto finale ecco Joaquim Rodrigues. È così che per l’esperto pilota portoghese (cinque Dakar alle spalle, due abbandoni) arriva la sua prima vittoria in questo Rally Raid, portandola anche a Hero. C’è un che di emozionante in questa vittoria: Rodrigues è cognato del compianto Paulo Gonçalves, scomparso durante l’edizione 2020, che stava disputando coi colori proprio di questa squadra… “Adesso, ogni volta che salgo in sella, Paulo è con me” ha ribadito più volte il neo vincitore di tappa. Seconda piazza per la KTM di Toby Price, continua a sorprendere il rookie Mason Klein, oggi 3°! Ecco com’è andata.

Rispetto al programma originario la tappa è cambiata, diventando un percorso in tondo da Al Qaisumah e ritorno. Oltre ad essere diventato il secondo tratto più corto di questa Dakar, con 255 km di speciale caratterizzati da sabbia e dune tra un collegamento di 214 km ed un altro di 166 km. Una volta di più il primo non è propriamente tra i favoriti: in questo caso Joan Barreda, vincitore della tappa 2, inizia fin da subito a perdere terreno rispetto a chi lo segue. Si rivede invece Daniel Sanders, molto attardato ieri da apripista ed oggi determinato a recuperare sensibilmente terreno. Stesso discorso per il rookie Mason Klein, che si sta facendo vedere nuovamente nelle zone alte della classifica.

Attenzione, tra gli altri, anche a Skyler Howes, Joaquim Rodrigues e Toby Price, che nella seconda parte di tappa riescono a ricucire sensibilmente il distacco dall’alfiere GasGas, a caccia del sorpasso in questa tappa dai distacchi piuttosto ridotti. Un appunto riguardante gli italiani: nonostante le speranze non è ripartito ancora Leonardo Tonelli, piuttosto arrabbiato ed amareggiato per i problemi organizzativi incontrati in questa sua prima Dakar. Dopo il KO meccanico nella prima tappa, la moto gli è stata riportata solo stamattina… È di nuovo in azione invece Danilo Petrucci, ormai fuori classifica ma galvanizzato come sempre.

Tornando alla classifica, è festa Hero grazie a Joaquim Rodrigues. Il pilota portoghese si prende così una bella prima vittoria in questo terzo stage del 2022 in Arabia Saudita. Secondo è l’alfiere KTM Toby Price, come detto anche lui risalito nella seconda parte del tratto odierno ed a circa un minuto dal vincitore. Ma in terza piazza c’è un rookie, Mason Klein, che scalza proprio il suo mentore Skyler Howes e mette a referto la sua miglior posizione in questa sua prima Dakar. Ricordiamo la sua tappa 1 chiusa in quarta piazza, attenzione a questo giovanissimo statunitense… Sorprende invece Sanders, a lungo al comando e poi solo 5° per essersi fermato a mangiare un boccone!

La top ten di tappa

1. Joaquim Rodrigues (PRT) – Hero MotoSports Team – 2:34:41

2. Toby Price (AUS) – Red Bull KTM Factory Racing – +1:03

3. Mason Klein – BAS Dakar KTM Racing Team – +1:14

4. Skyler Howes (USA) – Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing – +1:26

5. Daniel Sanders (AUS) – GasGas Factory Racing – +2:55

6. Andrew Short (USA) – Monster Energy Yamaha Rally Team – +3:36

7. Ricky Brabec (USA) – Monster Energy Honda Team – +4:18

8. Kevin Benavides (ARG) – Red Bull KTM Factory Racing – +4:28

9. Adrien Van Beveren (FRA) – Monster Energy Yamaha Rally Team – +4:43

10. Matthias Walkner (AUS) – Red Bull KTM Factory Racing – +4:52

Foto: Instagram-Joaquim Rodrigues