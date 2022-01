Dakar, tappa 2: Danilo Petrucci, guai alla moto e fine della corsa

Danilo Petrucci si ferma nella seconda tappa della Dakar. Il pilota Tech3 costretto al prematuro stop per problemi meccanici alla sua KTM.

Dalla soddisfazione per quanto fatto nelle prime due giornate al KO per problemi meccanici. La seconda tappa della Dakar 2022 si è chiusa dopo 115 km per Danilo Petrucci, intravisto fino a quel momento nelle zone alte della classifica (4° al secondo waypoint!) ma purtroppo in seguito costretto allo stop prematuro. Il pilota Tech3 ha cercato di riparare la sua KTM 450 Rally Factory Replica, ma ogni tentativo è stato vano e ha infine chiesto il soccorso in elicottero. Dopo il gran 13° posto nella prima tappa il sorridente ex MotoGP, pur molto dolorante al piede destro infortunato, era ripartito carico e prometteva bene anche oggi…

Un debutto che aveva attirato chiaramente grande attenzione, visto il grande salto dal Motomondiale ad una competizione di questo tipo. Pur con qualche difficoltà, vista la recente microfrattura all’astragalo del piede destro, che si sta facendo sentire. Altri rischi poi con quel tampone positivo che l’aveva costretto all’isolamento precauzionale, prima di ulteriori controlli ed il via libera dal personale medico dell’A.S.O. Il prologo e la prima tappa sono stati decisamente ottimi, ma il tutto è finito purtroppo molto presto. Al momento è il secondo italiano fermo: ieri lo stop anzitempo anche per Leonardo Tonelli e sempre per problemi meccanici alla moto.

Per quanto riguarda gli altri, il fatto di partire per primo non ha giovato a Daniel Sanders. Discorso valido anche per Matthias Walkner, 3° nella prima tappa e come il collega GasGas fuori rotta dopo 150 km, un fatto che peserà parecchio in termini di tempo. Proveranno ad approfittarne al massimo tutti gli altri, come Joan Barreda, Skyler Howes o il campione in carica Kevin Benavides. Dietro a questa top 3 dopo 199 km occhio anche al pilota Sherco Rui Gonçalves, in precedenza passato anche al comando. Ma tutto può ancora accadere in questa seconda parte di tappa.

La classifica provvisoria

Foto: Instagram-Petrux9