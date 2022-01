Dakar, tappa 11 con caduta per Danilo Petrucci. “Mi fa male la spalla”

Danilo Petrucci è incappato in un brutto incidente verso la fine della tappa 11. Si sospetta una lesione alla spalla destra.

Il penultimo stage della Dakar 2022 ha dato un’idea più chiara di chi è vicino al successo finale (la cronaca). Guardando però in casa Italia, potrebbe esserci qualche conseguenza a livello fisico per Danilo Petrucci, 17° oggi a +23:14 dal vincitore Kevin Benavides. Il problema però è l’incidente in cui è incappato nel finale di tappa. Si sospetta la frattura della clavicola destra, ma ne avremo la certezza solo in seguito, visto che al momento si stanno svolgendo tutti i controlli del caso.

Come previsto non è stata una tappa semplice per nessuno, anche per la sabbia soffice incontrata lungo il percorso. “All’inizio mi sono perso, poi stavo recuperando” ha dichiarato ‘Petrux’ a La Gazzetta dello Sport a tappa conclusa. Sembrava che la giornata dovesse così raddrizzarsi, ma il peggio invece doveva ancora arrivare, anche per un guaio tecnico. “Ho rotto il roadbook a 100 km dalla fine, lo spostavo a mano” ha ammesso il pilota KTM Tech3. Un fatto che non l’ha aiutato in seguito.

“C’era un tronco sotto la sabbia, non ho rallentato abbastanza.” Ecco che arriva così un brutto incidente. “Sono caduto e la moto mi è finita sopra.” Le conseguenze fisiche si sentono, come ammette lui stesso: “Mi fa malissimo la spalla destra, la stanno visitando.” Da vedere ora se si tratta davvero della frattura della clavicola, ovvero l’ipotesi attuale, o meno. Nel caso, non è assurdo pensare che stringerebbe i denti per il gran finale. Ricordiamo che Joan Barreda sta correndo con la clavicola sinistra fratturata da svariati stage…

Foto: Julien Delfosse/DPPI