Problemi tecnici ai GPS hanno causato non poche difficoltà ai motociclisti. Ecco la classifica rivista della terza tappa della Dakar 2020.

Ci sono novità per quanto riguarda la classifica finale della terza tappa della Dakar 2020. Parecchi piloti infatti hanno manifestato problemi con i GPS, che ha portato soprattutto a difficoltà di navigazione. In questo modo tanti, anche tra i favoriti (come gli ex leader Sunderland e Price), hanno perso la rotta, accusando distacchi abissali alla fine della competizione. Gli Stewards quindi hanno deciso di aggiustare la classifica. I riferimenti sono stati presi dopo 389 km, invece che alla fine ‘naturale’ del percorso.

Non cambia il vincitore di tappa, che rimane sempre Ricky Brabec davanti a José Ignacio Cornejo. Sempre dominio Honda, ma cambia un pilota sul podio: Joan Barreda infatti scende in sesta posizione, sale in terza piazza Kevin Benavides. Gli alfieri KTM Matthias Walkner e Toby Price si ritrovano poi al quarto e quinto posto, con distacchi ben più ridotti rispetto a quanto sembrava in precedenza. Se ne avvantaggia anche Xavier De Soultrait , che si era perso nel tratto finale della competizione: chiude con ‘soli’ 14 minuti di ritardo.

Da segnalare però che è decisamente una giornata nera per Yamaha. Adrien Van Beveren è KO dopo un importante incidente all’inizio della speciale, che gli ha lasciato in particolare una clavicola fratturata. Non va meglio a De Soultrait, che ha chiuso la competizione con un brutto infortunio al polso destro. Si chiude così una terza giornata di Dakar piuttosto complessa, in cui però ha brillato la truppa Honda, che ora ha preso il comando anche della classifica generale.

La top ten di tappa

1. Ricky Brabec – Monster Energy Honda – 3h 29′ 31”

2. José Ignacio Cornejo – Monster Energy Honda – 5′ 56”

3. Kevin Benavides – Monster Energy Honda – 7′ 22”

4. Matthias Walkner – Red Bull KTM Factory – 8′ 13”

5. Toby Price – Red Bull KTM Factory – 08′ 35”

6. Joan Barreda – Monster Energy Honda – 9′ 04”

7. Luciano Benavides – Red Bull KTM Factory – 12′ 30”

8. Xavier De Soultrait – Monster Energy Yamaha – 13′ 55”

9. Skyler Howes – KLYMCIW Racing – 15′ 43”

10. Adrien Metge – Sherco TVS Rally Factory – 18′ 00”

La classifica generale

1. Ricky Brabec – Honda – 10h 39′ 04”

2. Kevin Benavides – Honda 4′ 43”

3. Matthias Walkner – KTM – 6′ 02”

4. Joan Barreda – Honda – 11′ 02”

5. José Ignacio Cornejo – Honda – 11′ 19”

6. Toby Price – KTM – 11′ 58”

7. Luciano Benavides – KTM – 14′ 20”

8. Pablo Quintanilla – HUSQVARNA – 15′ 40”

9. Sam Sunderland – KTM – 17′ 10”

10. Xavier De Soultrait – Yamaha – 19′ 55”

Le classifiche complete