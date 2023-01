Dakar 2023, tappa 9: Joan Barreda caduta e ritiro, Benavides bis

Luciano Benavides si ripete! Dopo il trionfo in tappa 6, l’alfiere Husqvarna coglie un altro successo alla prima corsa dopo la pausa. Toby Price e Skyler Howes completano il podio di tappa, con quest’ultimo che mantiene la prima posizione nella generale per appena tre secondi! A referto un altro ritiro eccellente, quello di Joan Barreda, non mancano errori per vari piloti di punta, che quindi perdono parecchio terreno. Degli italiani, in evidenza sempre Paolo Lucci, che taglia il traguardo in 19^ piazza a +19:37 dal vincitore. Speciale odierna di 358 km da Riyadh a Haradh: uadi, canyon e sterrato nella prima parte della corsa, per poi trovare dune e sabbia, più sterrato ed un breve tratto d’asfalto. Ecco com’è andata questa giornata.

Dakar 2023, tappa 9

Chiusa la giornata di pausa, si torna in azione per la seconda parte della competizione Ross Branch, Daniel Sanders e Mason Klein apripista. È subito disastro per Joan Barreda, protagonista di un brutto incidente dopo 16 km (subito soccorso dal leader Rally2 Romain Dumontier) ed evacuato all’ospedale di Riyadh con forti dolori alla schiena. Non manca anche anche qualche errore di navigazione: al km 117 i tre citati, Pablo Quintanilla, Adrien Van Beveren ed anche il rookie Michael Docherty si sono infatti allontanati dal percorso! Ne approfittano le KTM ufficiali, Toby Price in particolare, ma anche le Husqvarna, con Luciano Benavides in bella evidenza. È proprio quest’ultimo a spezzare la sequenza dei vincitori sempre diversi, cogliendo la sua seconda vittoria di tappa in questa Dakar. Price è infine secondo a circa un minuto, non basta per strappare la leadership della generale a Skyler Howes, terzo e quindi sempre davanti.

Gli italiani e le ragazze

Come accennato Paolo Lucci chiude nuovamente in top 20. Un’altra tappa solida in questa Dakar 2023, da notare però che il distacco dal leader Rally2 Romain Dumontier lievita a 21 minuti. Avanti con Lorenzo Fanottoli 45° a +54:42, segue Lorenzo Maestrami in P57 a +1:04:35, a poco meno di quattro minuti c’è Eufrasio Aghileri in 63^ piazza. Continuiamo con altri due esordienti: Ottavio Missoni completa la giornata al 74° posto a +1:17:38, Iader Giraldi è 79° a +1:25:11. Cesare Zacchetti (Original by Motul) arriva in P84 a +1:26:50, infine Franco Picco è 89° a +1:38:30. Riguardo le ‘ragazze terribili’, Mirjam Pol è 43^ di tappa a +52:36 dal vincitore, Kirsten Landman (Original by Motul) è 91^ a +1:43:22.

La top ten provvisoria

1. Luciano Benavides – Husqvarna Factory Racing

2. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing – +1:02

3. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing – +2:57

4. José Ignacio Cornejo – Monster Energy Honda Team – +6:12

5. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – +7:53

6. Toni Mulec – HT Rally Raid Husqvarna Racing – +8:46

7. Martin Michek – Orion-Moto Racing Group – +9:58

8. Franco Caimi – Hero Motosports Team Rally – +10:07

9. Tosha Shareina – BAS World KTM Racing Team – +12:51

10. Lorenzo Santolino – Sherco Factory – +13:13

La classifica completa

Foto: A.S.O./F. Gooden/DPPI