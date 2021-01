Dakar 2021, tappa 5: Kevin Benavides, vittoria e leadeship con incidente

È ancora trionfo Honda. Ci pensa Kevin Benavides, che nonostante un 'contrattempo' finale si assicura la vittoria di tappa. Seguono il compagno di box Cornejo e la KTM di Price.

Vi aspettavate un vincitore KTM? Invece no, è ancora Honda ad assicurarsi un successo di tappa. Stavolta con Kevin Benavides, che non si fa frenare da un “contrattempo” finale (caduta e lesione al naso) e si assicura la prima vittoria del 2021. In questo modo, con Xavier de Soultrait staccato di quasi otto minuti, si prende anche la leadership provvisoria della Dakar. Doppia soddisfazione per la casa dell’ala dorata con José Ignacio Cornejo in seconda posizione, terza piazza per Toby Price, capace di risalire nell’ultimo tratto della corsa superando, tra gli altri, l’ottimo alfiere Sherco Lorenzo Santolino e Sam Sunderland.

Non sono mancati ritiri recenti. Oltre al nostro rookie Tiziano Interno, segnaliamo CS Santosh, pilota HERO Motorsports, protagonista di un brutto incidente nella 4^ tappa ed in coma farmacologico in ospedale per stabilizzarne le condizioni. Per quanto riguarda questa giornata, Joan Barreda è stato il primo a partire dopo l’ultima vittoria di tappa, seguito da Daniel Sanders, Luciano Benavides e Ross Branch. Xavier de Soultrait era scattato da nuovo leader della Dakar, precedendo di appena 15” il pilota Legend. Ma non è una buona giornata per la maggior parte dei piloti citati…

Vari infatti perdono la rotta: Sanders, Quintanilla, Van Beveren e Caimi in particolare devono quindi fare i conti con un gap in forte aumento. Tappa problematica per l’apripista Barreda, incappato anche in svariati errori. Per Honda però ci sono Benavides e Cornejo in bella evidenza: l’argentino in particolare riporta una caduta nel tratto finale, ma riesce a ripartire, seppur con una lesione al naso. Un fatto che non l’ha rallentato: ecco che arriva il successo di tappa, il primo del 2021, davanti al compagno di squadra. Completa il podio odierno Toby Price a scapito di Lorenzo Santolino, in ogni caso al miglior piazzamento di sempre nella Dakar.

La top ten di tappa

La top ten generale

Le classifiche complete

