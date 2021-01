ERC Endurance Ducati si rinnova per il FIM EWC 2021

Il Team ERC Endurance, ufficiale Ducati Corse al via del FIM EWC, cambia team manager e ci sarà una rinnovata line-up di piloti per la stagione 2021.

La stagione 2019/2020 del FIM EWC ha registrato l’inizio del sodalizio tra il Team ERC Endurance e Ducati. La compagine di Uwe Reinhardt e Yvan Haberkorn, supportata direttamente da Ducati Corse, ha preso parte alla 8 ore di Sepang, 24 ore di Le Mans e la conclusiva 12 ore di Estoril, ponendo le basi per un 2021 in crescendo.

Dopo aver difeso i colori ufficiali BMW Motorrad Motorsport nel 2018/2019, a partire dalla 8 ore di Sepang il Team ERC Endurance ha schierato una Ducati Panigale V4 R, ottenendo pronti-via una top-10 tra prove e gara. Dopo questo incoraggiante debutto e la ripresa tardiva (causa emergenza COVID-19) del campionato, ERC-Ducati ha collezionato un doppio-ritiro. A Le Mans dopo 14 ore di gara e diverse problematiche, ad Estoril addirittura dopo pochi minuti di gara per una caduta (non pesante…) di Louis Rossi e l’impossibilità di risolvere il danno arrecato alla V4 R #6.

La stagione 2021 del FIM EWC sarà pertanto la prima a tempo pieno per il connubio ERC Endurance Ducati. Sempre con l’apporto della casa madre, la squadra presenzierà a tutti gli appuntamenti previsti dal calendario con un organigramma rivisto. Frank Hoffmann, direttore di Wunderlich, assumerà la carica di Team Manager, con Uwe Reinhardt che si concentrerà sul ruolo di co-titolare del team. Ci saranno inoltre nuovi innesti tra i meccanici, con la riconferma del supporto Ducati Corse con la presenza di un paio di ingegneri nel corso della stagione.

Definita anche la line-up di piloti, la medesima della 12 ore di Estoril 2020. Louis Rossi, dal Bol d’Or 2019 con ERC (podio su BMW al Bol d’Or, sfumato successivamente alle verifiche tecniche per serbatoio non conforme), si alternerà in sella alla Ducati Panigale V4 R con il Campione del Mondo 2014 Mathieu Gines più Sylvain Barrier. Quest’ultimo, reduce da una stagione nel World Superbike con Brixx Ducati, nei suoi programmi vedrà proprio l’Endurance come priorità per il 2021.