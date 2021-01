KTM all'assalto fin da subito. Lo dimostra Toby Price, vincitore della prima tappa della Dakar 2021. Seguono Kevin Benavides ed altre due KTM, problemi per il campione Brabec.

È cominciata ufficialmente l’edizione numero 43 della Dakar. La truppa KTM vuole riprendersi la corona e manda già un chiaro segnale. Ecco la prima zampata del due volte campione Toby Price, che inizia al meglio la competizione con il successo nella prima vera tappa nel deserto arabico. Kevin Benavides chiude 2° e miglior alfiere Honda, completa il podio un altro rappresentante della struttura austriaca, Matthias Walkner, entrambi a circa mezzo minuto dal vincitore. E Ricky Brabec? Perde la rotta ed accusa già 18 minuti di ritardo…

Nella giornata di sabato si era svolto il tradizionale prologo, che ha assegnato le posizioni di partenza. Il campione in carica si era messo in bella evidenza con il miglior crono negli 11 km di speciale, seguito dal compagno di squadra Joan Barreda e dal rookie KTM Daniel Sanders. Queste le prime tre posizioni di partenza nella speciale di 277 km (di 623 totali) che porta i piloti da Jeddah a Bisha. Ricordiamo, i motociclisti sono diventati 101: due infatti sono in quarantena per tampone positivo, la Dakar si è chiusa prima di cominciare. Ma una volta di più osserviamo che partire per primi non è sempre la cosa migliore… Come mostrano Brabec e Barreda, ma poco dopo l’inizio della speciale si perde anche Quintanilla.

Non dimentichiamo che, tra gli altri, ci sono vari piloti determinati a riscattarsi dopo i ritiri o gli infortuni nell’edizione 2020. Uno di questi è Xavier de Soultrait (Husqvarna), che prende presto il comando di tappa, ma non la mantiene troppo a lungo. Si fa vedere infatti Toby Price, che al km 135 passa in testa: l’alfiere KTM inizia proprio col piede giusto, ovvero con la vittoria nella prima tappa, seguito dal pilota HRC Kevin Benavides. Seguono altri due piloti della casa di Mattinghofen, con Matthias Walkner 3° davanti a Sam Sunderland.

La top ten di tappa

La classifica completa

