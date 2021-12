Tarran Mackenzie difenderà il #1 nel BSB con wild card mondiali

Adesso è ufficiale: Tarran Mackenzie con McAMS Yamaha difenderà il #1 nel British Superbike 2022 con previste diverse wild card nel Mondiale Superbike.

Nel giorno dell’Immacolata è giunta una notizia risaputa da un mese abbondante a questa parte. Tarran Mackenzie, Campione 2021 del British Superbike, difenderà il #1 l’anno prossimo sempre con McAMS Yamaha, ma non solo. Parte di questo rinnovo contrattuale con la squadra di Steve Rodgers, sono previste diverse wild card nel Mondiale Superbike. Il tutto in previsione di un più che probabile impegno a tempo pieno nella serie iridata dal 2023.

ANCORA BSB PER MACKENZIE

Classe 1995, 26 anni recentemente compiuti, Tarran Mackenzie ha puntato sulla continuità. Non trovando moto ufficiali e/o satellite di livello nel Mondiale Superbike, per il 2022 ha imbastito con Yamaha ed il team McAMS Raceways un programma ambizioso. Da una parte la voglia di bissare il titolo nel BSB, dall’altra la definizione di una serie di wild card nel Mondiale di categoria. Un programma tuttora in fase di definizione, ma con la certezza che vedremo “Taz” occasionalmente al via di qualche appuntamento iridato.

CON IL NUMERO 1

Tarran Mackenzie inoltre lascerà il suo #95 per correre con il #1 da Campione in carica, come già accaduto in occasione di Gara 3 a Brands Hatch. “Sono davvero felice di restare con McAMS Yamaha nel BSB per il 2021“, ha ammesso il figlio d’arte. “Non c’è dubbio che la R1 sia la moto più competitiva, lo testimonia che io e Jason abbiamo vinto 21 di 33 gare di questa stagione. Inoltre so che ci sarà dell’altro da un punto di vista tecnico, avremo delle novità frutto di una recente nostra visita al quartier generale Yamaha Racing in Italia. Non ho mascherato il fatto che mi piacerebbe correre anche nel Mondiale, pertanto devo ringraziare Steve Rodgers, il team e Yamaha per l’opportunità di disputare qualche wildcard del Mondiale Superbike l’anno prossimo.”

