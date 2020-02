Il giovanissimo Storm Stacey il più giovane pilota di sempre a correre nel BSB: a 16 anni al via con il team GR MotoSport, squadra 2019 di Claudio Corti.

Un sedicenne al via del British Superbike. Storm Stacey, dopo una sola stagione con moto derivate di serie, esordirà quest’anno nel BSB con il Team GR MotoSport Kawasaki. Promessa formatasi nel British Motostart con trascorsi recenti nella British Talent Cup, Stacey lo scorso anno è stato accolto dalla squadra di Brent Gladwin per correre nella Superstock 600 britannica. Al debutto nella categoria ha conquistato la vittoria ad Oulton Park ed il terzo posto in campionato, trovando addirittura la promozione per il BSB 2020.

GIOVANISSIMO

Ancor prima dell’esordio, Storm Stacey è già un recordman. Nessuno a 16 anni ha corso nel BSB, oltretutto con una licenza speciale, tanto da effettuare dei test “provino” nei mesi scorsi in sella alla Kawasaki Ninja ZX-10RR. Ricevuto il via libera dal promoter MSVR e dal MCRCB, Stacey potrà così debuttare nel BSB a 16 anni, 11 mesi e 19 giorni, ereditando la Kawasaki con la quale ha corso Claudio Corti nella passata stagione.

LE PAROLE DI STACEY

“Ho soltanto 16 anni ed in questa stagione correrò con una Superbike nel BSB“, esclama Storm Stacey. “Con la squadra il piano originario era di correre nella Superstock 1000, ma dopo promettenti test tra Donington e Jerez hanno deciso di concedermi questa chance di correre nella Superbike. Chiaramente avrò molto da imparare, cercherò di ispirarmi a Ryan Vickers che, lo scorso anno, ha effettuato il mio stesso salto dalla Stock 600 al BSB. Il mio obiettivo è di crescere gradualmente, un po’ come ho fatto lo scorso anno nella Superstock 600.”