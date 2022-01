Una storia speciale: Sam Cox correrà a tempo pieno nel BSB 2022

In guarigione dal cancro, Sam Cox concluderà le terapie questo mese e disputerà tutta la stagione 2022 del British Superbike.

Dopo l’esperienza vissuta a Silverstone lo scorso anno, Sam Cox si appresta a disputare la sua prima stagione completa nel British Superbike. L’originario dell’Hertfoldshire ha trovato l’intesa con il team NP Racing di Neil Pearson per affrontare tutto il BSB 2022 con una BMW M 1000 RR. Dai trascorsi nel British Supersport e Superstock, più recentemente ha corso nel monomarca Ducati TriOptions, annoverando due quinti posti quali migliori risultati 2021.

L’EMOZIONE DI SAM COX

“Sono davvero entusiasta di correre nel campionato motociclistico più competitivo della nazione con NP Racing“, ammette Sam Cox. “Sono una squadra di fatto nuova nella serie, pertanto spero di offrire il mio contributo alla crescita del team. Intendo pertanto sfruttare al meglio questa straordinaria opportunità“.

STORIA SPECIALE

Quella di Cox è inoltre una storia speciale. Nei mesi scorsi gli è stato diagnosticato un cancro, dal quale sta guarendo proprio in questi mesi. “Sto lavorando sodo per ritrovare la piena forma fisica dopo la mia recente diagnosi di cancro“, spiega Sam. “Questo mi ha soltanto prodotto più spinta e motivazione per fare del 2022 un successo. Concluderò l’ultimo trattamento di cura alla fine di questo mese, pertanto mi resterà ancora diverso tempo per andare in palestra e prepararmi per il primo round“.