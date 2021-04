Rory Skinner verso l’esordio da baby rookie del BSB 2021

Rory Skinner è uno dei debuttanti più attesi del BSB 2021: contratto biennale con Kawasaki FS-3 e tanta voglia di stupire dopo il titolo Supersport.

Tra i rookie più attesi del BSB 2021 spicca senza dubbio Rory Skinner. Under-20, mattatore del British Supersport lo scorso anno, esordirà in sella ad una Superbike dopo esser stato uno dei piloti più chiacchierati dell’inverno. Respinte al mittente proposte per correre persino nel Mondiale Supersport, il talentuoso pilota ha firmato un contratto biennale (2021-2022) con il team FS-3 Racing. Con la squadra di riferimento Kawasaki, l’ex Campione della British Talent Cup ha definito un progetto ad ampio respiro, scommettendo sulle potenzialità della nuova ZX-10RR.

LA SCELTA FS-3 KAWASAKI

“Il team FS-3 ha un grande pedigree nel BSB“, spiega Rory Skinner. “Hanno dimostrato di poter lottare al vertice e mi ha impressionato il loro approccio e metodologia di lavoro. A fine 2020 stavo parlando con diverse squadre, ma i ragazzi di FS-3 si sono di gran lunga distinti in positivo rispetto ad altre realtà. Dopo aver visitato insieme a mio padre il loro workshop, mi sono convinto che era la scelta giusta. Firmando un biennale ho un programma a lungo termine con loro. Mi hanno garantito che, per questa stagione 2021, correrò libero da pressioni, soltanto per fare esperienza, prenderci il nostro tempo per costruire un futuro di successo.”

IL DEBUTTO CON UNA SUPERBIKE

Per questo esordio, Skinner sarà seguito in qualità di capo-tecnico dall’ex pilota Matt Llewellyn. L’auspicio è di far più esperienza possibile, portandosi avanti con il lavoro questo inverno. “Il 2020 è stato un grande anno per me. Dopo aver vinto il titolo Supersport, sapevo che era arrivato il momento di compiere un passo avanti nella mia carriera. Per questo ho firmato con FS-3 Kawasaki per il BSB e, per quanto mi riguarda, sarà la prima esperienza in sella ad una 1000cc. Per prepararmi a questo esordio ho speso diverso tempo in pista nell’ultimo periodo. Tra Scozia e Spagna, ho provato una Kawasaki ZX-10RR Superstock, al fine di adattarmi un po’ alle caratteristiche di una 1000, in primis la sua potenza. Abitualmente lavoro con mio padre nel suo concessionario di moto, ma con il lockdown, per certi versi, ho avuto più tempo libero per effettuare questi test. Sicuramente avrò molto da imparare. In sella ad una Superstock ho già le idee più chiare su dove lavorare, anche in termini di preparazione fisica, per questo esordio nel BSB.”

ASPETTATIVE

Sicuramente Rory Skinner sarà tra gli osservati speciali della stagione 2021, ma il suo pensiero è sul prossimo biennio. “Da esordiente non saprei dire quali possano essere le mie aspettative. Ho chiaramente i miei obiettivi e, come tutti, vorrei vincere. Ma il BSB è un campionato molto competitivo, dal livello alto e non è mai facile imporsi subito. Per questo prenderò una gara alla volta e, chissà, magari quando sarà il momento dello Showdown potremmo ritrovarci in una posizione di rilievo…”