In via sperimentale debutterà la Pirelli SCX per la prima volta nel circus del BSB ai Test di Silverstone: novità 2021, ma solo per qualche round.

Dal 2008 fornitore unico degli pneumatici con contratto già rinnovato fino al 2025 compreso, Pirelli si prepara alla stagione 2021 del British Superbike sperimentando diverse novità. In occasione dei primi test ufficiali in programma il 28-29 aprile prossimi a Silverstone, si assisterà infatti al debutto oltremanica della SCX.

DEBUTTO UK PER LA SCX

Come anticipato lo scorso 25 gennaio, quest’anno la Pirelli SCX rientra tra le specifiche scelte per il BSB. Conosciuta come soluzione di mescola extrasoft introdotta nel Mondiale Superbike dal 2019, si presta sulla carta particolarmente per la gara del sabato con la distanza prevista di 3/4 rispetto alle due gare di domenica.

PREMIERE AI TEST

La SCX sarà disponibile al posteriore nelle medesime misure “maggiorate” (200/65) ormai conosciute, andando ad affiancarsi alla SC0. Team e piloti del BSB avranno l’opportunità di provare la Pirelli SCX per la prima volta ai Test di Silverstone, anche se non verrà utilizzata per il weekend di gara (Round 8) sul medesimo tracciato. Una scelta dovuta alla tipologia di asfalto e layout di Silverstone, presumibilmente mutuata per altri circuiti particolarmente esigenti in termini di usura degli pneumatici (vedi Thruxton).