MotoGP: Ecco Andrea Dovizioso con la Aprilia RS-GP a Jerez

Andrea Dovizioso oggi di scena a Jerez con la Aprilia RS-GP. Le prime immagini dell'ex ducatista, che ha ripreso contatto con una MotoGP dopo vari mesi.

Abbiamo qualche prima ed attesa immagine da Jerez de la Frontera. Andrea Dovizioso oggi ha messo a referto i primi giri in sella alla Aprilia RS-GP. Attività cominciata alle 10:30 e conclusa alle 18:00, ottimizzando i tempi, visto che c’erano anche altri collaudatori, ma soprattutto la MotoE in azione per i propri test ufficiali. C’è grande curiosità attorno a questi primi test privati. Sia i vertici della casa di Noale che i piloti MotoGP ufficiali attendono l’opinione dell’ex iridato 125cc, più volte vice-campione in classe regina.

Secondo quando riporta Sky Sport, l’ex ducatista ha effettuato svariate uscite da 4/5 giri ciascuna. Il pilota ha girato costantemente su 1:40, con un paio di 1:39.5 a fine giornata. Una prima presa di contatto senza spingere troppo, sotto l’occhio attento di Romano Albesiano e di Massimo Rivola, ma anche dei piloti Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori. Una giornata per Dovizioso per riprendere il giusto feeling in sella ad una MotoGP dopo tanti mesi di stop. Da domani invece si comincerà a fare un po’ più sul serio.

Foto: Sky Sport MotoGP