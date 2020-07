McAMS Yamaha a tutto test per l’inizio del BSB

Knockhill, Croft e Donington: il team McAMS Yamaha non perde tempo con tanti test in sequenza aspettando l'inizio del British Superbike 2020.

In pista il più possibile aspettando l’inizio del British Superbike 2020. Con la nuova R1 da sviluppare, il team McAMS Yamaha non ha perso tempo e sta massimizzando il tempo a disposizione in vista del round d’apertura del BSB. Tra Knockhill, Croft e Donington National, Jason O’Halloran e Tarran Mackenzie si presenteranno al primo round con numerose sessioni di prove all’attivo…

LOCKDOWN

Se nei test invernali antecedenti il periodo di lockdown la squadra di Steve Rodgers ha “svezzato” la nuova R1, in queste prove si lavorerà più approfonditamente. L’obiettivo sarà quello di di presentarsi al primo round del 7-9 agosto prossimi con già delle certezze in mano. Considerando il calendario “corto” (18 gare in 6 distinti round), sarà indispensabile partire con il piglio giusto, senza lasciare nulla di intentato.

KNOCKHILL

Il primo effettivo test post-Lockdown per McAMS Yamaha si è tenuto settimana scorsa a Knockhill. Mackenzie, sul suo circuito di casa, e O’Halloran hanno girato il più possibile, verificando il potenziale della nuova R1 2020. “Per noi è stato un sollievo tornare in pista considerando che, ad un certo punto, ci siamo chiesti se quest’anno saremmo tornati a correre“, afferma Steve Rodgers, titolare del team McAMS Yamaha. “Sono trascorsi 4 mesi da quando Taylor e Jason sono scesi in pista l’ultima volta. La nostra richiesta pertanto è stata quella di ritrovare il ritmo, considerando che da qui al primo round abbiamo in programma altri test“.

DI NUOVO IN PISTA

Nei prossimi giorni il team McAMS Yamaha tornerà infatti in azione a Croft per poi, il 28 luglio prossimo, affrontare la giornata di test pre-campionato sul tracciato National di Donington Park.