Massingberd Mundy Kawasaki svela la livrea per il BSB 2020

Il team Massingberd Mundy Kawasaki svela la livrea delle due Ninja ZX-10RR al via del BSB 2020 con Danny Buchan e Lee Jackson.

In occasione del Motorcycle Live Show di Londra, il team Massingberd Mundy Kawasaki ha svelato la livrea per la stagione 2020 del BSB. Diventata squadra di riferimento di Akashi della categoria, FS-3 Racing parte con propositi ambiziosi per l’anno nuovo con la riconferma di Danny Buchan e la promozione di Lee Jackson.

NUOVA DENOMINAZIONE

In quanto team supportato direttamente da Kawasaki Motors UK, FS-3 Racing assume da quest’anno la denominazione di Massingberd Mundy Kawasaki. Un accordo di sponsorizzazione che si estende anche al British Supersport con il team Gearlink, oltre che nel Pirelli National Superstock 1000 con MSS Performance.

OBIETTIVO SHOWDOWN

Unica squadra Kawasaki a vincere gare nel corso del 2019, FS-3 Racing sotto le insegne Massingberd Mundy Kawasaki punta in alto per la stagione 2020. Con Danny Buchan si andrà all’assalto del titolo, mentre con il rientrante Lee Jackson, già pilota FS-3 nel precedente biennio della Superstock 1000 britannica, l’obiettivo è di rientrare nello Showdown. Primi test ufficiali tra pochi giorni a Monteblanco e Jerez de la Frontera.