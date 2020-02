Avintia si presenta. Ruben Xaus: “Con Zarco siamo più forti”

Ruben Xaus, team manager Avintia, entusiasta per l'arrivo di Johann Zarco: "Nuovi sponsor grazie a lui". Oggi presentazione del team MotoGP 2020.

In casa Avintia Racing è giorno di presentazione ufficiale. La cerimonia di apertura della stagione MotoGP 2020 si terrà all’Hard Rock Cafe di Andorra e avrà un’atmosfera diversa rispetto agli altri anni. La scuderia satellite Ducati cresce per prestigio, per supporto tecnico e anche finanziariamente. L’arrivo di Johann Zarco ha consentito di fare un grande passo avanti negli ultimi mesi. A cominciare dall’appoggio tecnico e ingegnerisitco da parte della casa madre. Durante i test di Sepang la presenza di ingegneri Ducati era fitta e costante.

Poco conta il 17° crono stabilito dal pilota francese nella classifica combinata dei test a Sepang. Johann Zarco non saliva su una MotoGP dopo l’incidente di Valencia e deve prendere le misure ad una moto per lui completamente inedita. Entusiasta il team manager Ruben Xaus per l’inizio di questa nuova stagione. “Avintia avrà le migliori moto possibili per i primi cinque o sei Gran Premi“, ha spiegato l’ex pilota. “Perché le GP19 di Tito e Johann sono le più avanzate che hanno gareggiato nell’ultimo Gran Premio a Valencia a novembre. Abbiamo tutti i dati, abbiamo abbastanza pezzi di ricambio, erano moto che potevano vincere qualche mese fa. Dopo due o tre Gran Premi, avremo anche lo speciale dispositivo di partenza. E ora a volte abbiamo fino a cinque ingegneri Ducati nel box“.

Fa inoltre un passo finanziario avanti il team Avintia, dopo anni di precarietà economica. In passato le entrate erano basate principalmente da “piloti a pagamento” come Karel Abraham. Da questa stagione MotoGP può invece vantare una solida base, merito anche delle nuove scelte tattiche. “Abbiamo trovato nuovi sponsor aggiuntivi grazie a Zarco. Il design e i colori delle moto cambieranno completamente. Non vediamo l’ora di vederla! A proposito – ha concluso Ruben Xaus -, Avintia celebrerà quest’anno i suoi venti anni di competizione“.